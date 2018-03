Spartenleiter Steffen Lühning berichtete vom erstmalig durchgeführten Drommelbeck-Cup, der Teilnahme am Sommerfest zur Vorstellung des Vereins sowie der Ferienpassaktion im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Kirchlinteln.

Auch die Erfolge der einzelnen Mannschaften konnten sich sehen lassen: So schaffte die I. Herren vom 28-jährigen Trainer Henrik Dreyer erstmalig in der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in der Kreisliga und stellt damit in der Saison 2017/2018 das höchstspielende Herren-Team aus der Gemeinde Kirchlinteln. Auch die zweite Herrenmannschaft von Trainer Malte Schröck sicherte erfolgreich den Ligaverbleib und steht nach der Hinrunde der laufenden Saison im gesicherten Mittelfeld der 2. Kreisklasse. Die Altliga-Truppe um Oliver Gerling hatte in der Hinrunde mit Verletzungssorgen zu kämpfen, will in der Rückrunde aber wieder angreifen und hoffentlich in der Tabelle noch einige Positionen nach oben klettern.

Die U17-Mannschaft wird seit Sommer vom 21-jährigen Christoph Gerdes trainiert, der seit Oktober Unterstützung vom erfahrenen Günter Niepenberg erhält. Perspektivisch sollen möglichst viele Nachwuchsakteure den Sprung in die Herrenmannschaften schaffen und so wurden bereits gemeinsame Hallenturniere durchgeführt, um sich besser kennenzulernen. Der U15-Mannschaft von Ulf Witt und Bianca Muth gelang überraschenderweise die Qualifikation zur Endrunde der Hallenkreismeisterschaften, bei der sie am Ende von 24 Mannschaften den sechsten Platz erreichten. Zum Abschluss der Saison ist die Fahrt zu einem Beach-Soccer-Turnier an die Ostsee geplant.

Wie die U15-Mannschaft hat sich auch das U13-Team in die Hallen-Endrunde gespielt. In der Feldsaison gelang nach dem Aufstieg 2017 auch direkt der anvisierte Klassenerhalt. Neben den fußballerischen Aktivitäten ist das Team von Lena Troschka (23) und Jonas Schilling (20) auch sonst viel gemeinsam unterwegs: Neben einem Besuch im Ronolulu oder ein gemeinsames Bowlen stand kürzlich auch eine Fahrt in einen Trampolinpark nach Hannover auf dem Programm. Die U10-Spieler von Emelie Rosebrock-Heemsoth (17), Tave Koopmann (17) und Heidi Frede findet nach der Aufnahme der U8-Mannschaft immer besser zusammen und die Kinder sind mit viel Spaß bei der Sache. Auch ein Bambini-Fußball-Angebot für Kinder ab 4 Jahren bietet der TSV Lohberg unter Leitung von Heidi Frede und Manfred Lorenz. Zudem plant der TSV Lohberg eine Kooperation mit dem Luttumer Kindergarten.

Leistungsträger und Führungsspieler

Als Juniorenfußballer des Jahres zeichnete die Fußballsparte Nicolas Krusemark aus der U17 aus. Er gilt als Leistungsträger in seinem Team, der sich durch besonderen Einsatz auszeichnet und auf seiner Position als Innenverteidiger nie einen Ball verloren gibt. Mittlerweile gehört er auch dem Mannschaftsrat an und übernimmt im Team Verantwortung.

Zum Fußballer des Jahres im Erwachsenenbereich wurde Sebastian Esch gekürt, der bereits seit 1982 im zarten Alter von zwei Jahren dem Verein beitrat und seitdem wohl zu den Akteuren mit den meisten Spielen gehören dürfte. Als Torwart wirft er sich in jeden Ball und springt hin und wieder auch noch in der I. Herrenmannschaft ein, wenn Not am Mann ist. Als Führungsspieler hat er in den vergangenen Jahren viele jüngere Mitspieler im Herrenbereich unterstützt und herangeführt.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Spartenleiter Steffen Lühning für zwei weitere Jahre bestätigt. Als neuer 2. Vertreter und Jugendobmann wählte die Versammlung Peter Hill, der bereits acht Jahre Trainererfahrung im Jugendbereich mitbringt und selbst in der Altliga des Vereins aktiv ist. Um die Aufgaben im Jugendbereich auf mehrere Schultern zu verteilen, soll Bianca Muth ihn als stellvertretende Jugendobfrau unterstützen. Sie wird im Rahmen der nächsten Sitzung der Fußballsparte gewählt. Als 1. Vertreter und Schiedsrichterobmann gehört auch Sönke Dreyer der Spartenleitung an, der allerdings erst im nächsten Jahr wieder zur Wahl steht. Lühning bedankte sich beim scheidenden Jugendobmann Manuel Otten für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und freute sich, dass Otten der Sparte in beratender Funktion und als Co-Trainer der I. Herren erhalten bleibt.