Ritterhude (mb). Die Woche vom 20. bis 27. Juli steht in Ritterhude abermals ganz im Zeichen des Sports. Auch in diesem Jahr führt die Turn- und Sportgemeinschaft von 1887 e.V. TuSG Ritterhude wieder ihre Sportwoche durch. Die in diesem Rahmen stattfindenden Spiele können Zuschauer von Montag bis Freitag immer um 19 Uhr und 20.30 Uhr verfolgen. Austragungsort ist der Jahnsportplatz. Jedes Spiel dauert jeweils zweimal 30 Minuten.

Zahlreicher Vereine reisen aus dem Umkreis an um dabei zu sein. Dazu gehören neben dem TuSG auch der ASV Ihlpohl, ATSV Scharmbeckstotel, der 1. FC Osterholz-Scharmbeck, SV Komet Pennigbüttel, SG Aumund-Vegesack, der TSV Lesum und SV Grohn.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.tusg-ritterhude.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 42 92 / 34 33.