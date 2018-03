Der Fachbetrieb Industrie-

montagen Behrens ist für seine Bohrungen sowie Montagen und Verkauf von Toren und Sicht-

sowie Sonnenschutzelementen bekannt. Neu im Dienstleistungs- und Produktspektrum ist jetzt der Bau von sogenannten Gabionen als Sichtschutz, Outdoormöbel und Ständer für

Sonnenschirme in Gastronomie-

größen. Außerdem feierte das vielseitige Unternehmen von Fachmann Matthias Behrens gerade sein 25-jähriges Bestehen.

Der Sommer lockt bald wieder auf die gemütlichen Terrassen von Cafés und Restaurants und in die Biergärten. Gastronomen haben dann alle Hände voll zu tun, denn die Plätze im Freien sind bei den Gästen höchst

beliebt. Damit möglichst viele Gäste open air bequem sitzen können und die großen Standfüße der Sonnenschirme nicht stören, haben der Syker Mat­thias Behrens und sein Team eine Produktneuheit entwickelt. Sie offerieren in Zusammenarbeit mit dem Sonnenschirmhersteller Caravita Gabionen, die zugleich Halterung für den Sonnenschutz sind und eine Bank oder ein

Hocker für die Gäste.

Gabionen sind mit schweren Materialien gefüllte Drahtkörbe, die bisher vor allem als Zäune und Sichtschutzelemente bekannt sind. Caravita kam auf die Idee, die Behältnisse auch anderweitig als Outdoormöbel zu

nutzen, und entwickelte sie

zusammen mit Matthias Behrens weiter. Diese innovativen

Behältnisse sind vor allem als höchst belastbare Schirmständer gefragt. „Sie können aber zusätzlich auch als Hocker, Bänke, Tische, Stehtische oder als

Sichtschutzwände dienen“, sagt Matthias Behrens, der mit seinem Betrieb Industriemontagen Behrens an der Norderheide in Syke-Gödestorf ansässig ist. Seit Anfang des Jahres baut sein Team die stabilen Drahtkörbe im Auftrag von Caravita und hat die Neuheit schon auf Fachmessen vorgestellt.

In der Werkstatt in Gödestorf werden die Stücke auf Maß

gefertigt, sodass auch kleinere Ecken oder Areale an Mauern auf dem gastronomischen

Außengelände optimal genutzt werden können. „Die Gabionen haben auf Wunsch unten eine Reling, worauf die Gäste ihre Füße bequem abstützen können“, schildert Behrens. Verschiedene Holzvarianten sind für Abdeckungen, Tischplatten und Sitzflächen wählbar. Diese lässt Matthias Behrens im Rahmen einer regionalen Zusammenarbeit bei der Firma Schleesselmann aus Asendorf anfertigen. Auch eine farbige Gestaltung der

Metallelemente. Ein zusätzlicher Clou: „Die Gabionen können

unterschiedlich befüllt werden – klassischerweise sind das

Steine, aber auch Bierflaschen oder Fußbälle als WM-Dekoration sind möglich. Für einen

tollen Effekt kann auch eine

Beleuchtung integriert werden. Alle Füllungen und Größen sind möglich“, sagt Matthias Behrens. Für Gastronomen, die ihre Außenfläche in der Fußgängerzone oder an einer Straße haben, sei es außerdem praktisch, dass die Gabionen mit einem kleinen Stapler oder Hubwagen schnell weggeräumt werden können.

Die Entwicklung und der Bau dieser originellen Outdoormöbel sind nur der neueste Schritt in der 25-jährigen Geschichte des außergewöhnlichen Betriebes. Im Januar feierte Matthias Behrens das Jubiläum mit Kunden, Lieferanten und Nachbarn. „Ich habe das Unternehmen am

23. Januar 1993 gegründet,

damals war ich noch alleine und habe vor allem Industriemontagen gemacht“, erzählt Behrens. Schon 1994 zog das Betriebs-

gelände mit Werkstatt und

Büroräumen an der Norderheide um, wo er bis heute mit

seinem dreiköpfigen Team, für das er aktuell noch Verstärkung sucht, ansässig ist.

Bald kamen andere Arbeitsbereich dazu: die Montage von Toren sowie Sonnenschutz-

elementen und Behrens begann die Produkte auch selbst zu

veräußern. Seit 20 Jahren bilden außerdem Bohrungen aller Art: Diamantdienstleistungen, Kernlochbohrungen, Sägen, Seil­sägen, Fugenschneiden und Kleinabbruch – eine Spezialität des Betriebes. Die Kunden kommen aus dem industriellen, gewerblichen und privaten Bereich. „Wenn ein Loch in der Marmorarbeitsplatte der Küche fehlt, erledigen wir auch das“, verspricht Matthias Behrens.