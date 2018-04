Unter dem Motto „Umzu und mittendrin“ finden an ­vielen verschiedenen Orten jeweils um 14 und 16 Uhr rund 30-minütige kostenlose Schnupperführungen statt.

Auch durch Delmenhorst ­gehen an diesem Tag besondere Spaziergänge. Bei der Tour „Armine Lahusen auf Stippvisite“ folgt man einer kostümierten Gästeführerin über das Nord­wolle-Gelände. Treffpunkt ist das Teehaus Möller in der Kirchstraße.

Der zweite Rundgang widmet sich dem Thema „150 Jahre ­Eisenbahn in Delmenhorst“ und startet am Eingang zum Bahnhof an der ZOB-Seite.