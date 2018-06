Die Jagd auf Dinosaurier hat begonnen: Bei «ARK: Survival Evolved» verbünden sich Freunde, um die Riesenechsen zu fangen und zu zähmen. Foto: App-Store von Apple (dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Die Dinos sind los. Wenige Wochen nach dem Kinostart von "Jurassic World 2" machen gleich zwei Echsen-Abenteuer in den Charts von sich reden. Während "LEGO® Jurassic World™" Gamer vor allem ans iPad holt, sorgt "ARK: Survival Evolved" auch auf vielen iPhones für Nervenkitzel.

Mit "LEGO Jurassic World™" können die Spieler für 5,49 Euro alle vier Teile der Jurassic Park-Saga durchleben und die legendären Action-Szenen nachspielen. Schauplatz ist das weitläufige Gelände der Inseln Isla Nublar und Isla Sorna. Auch bei dem kostenlosen "ARK: Survival Evolved" geht es auf eine Insel. Aufgabe ist es, natürliche Ressourcen zu sammeln und sich als Dinojäger zu bewaffnen. Danach müssen die Riesenechsen gefangen und gezähmt werden.

Dass in dieser Woche Rennautos bei den Gamern fast genauso beliebt wie die Giganten aus dem Erdmittelalter, dafür sorgt das 4,49 Euro teure „Motorsport Manager Mobile 2“. Bei dem Rennsimulationsspiel gilt es, ein eigenes Rennteam zu gründen und das eigene Auto weiterzuentwickeln. Doch über Sieg und Niederlage entscheiden Fahrer und Technik nicht allein. Eine falsche Strategie oder ein schlecht ausgeführter Reifenwechsel können einem am Ende die Trophäe kosten. An den Start gehen die Teams bei der European Racing Series oder der World Motorsport Championship.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Motorsport Manager Mobile 2 Playsport Games Ltd 4,49 5 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 8 Pou Paul Salameh 2,29 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hole.io Voodoo kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 4 Waves ! Voodoo kostenlos 5 Fortnite Epic Games kostenlos 6 Color Road! Voodoo kostenlos 7 Love Balls Super Tapx kostenlos 8 ARK: Survival Evolved Studio Wildcard kostenlos 9 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos 10 Draw In™ Super Tapx kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 FTL: Faster Than Light Subset Games 2,29 4 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 5 LEGO® Jurassic World™ Warner Bros. 5,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 8 Motorsport Manager Mobile 2 Playsport Games Ltd 4,49 9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 10 The Room Fireproof Games 1,09

Meistgeladene iPad-Games