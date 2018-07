Erfolgreiches Comeback in den Game-Charts: «Day of the Tentacle Remastered». Foto: Appstore von Apple/dpa (dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Ein verrücktes Zeitreisepuzzle im Zeichentricklook begeisterte 1993 die Spielefans. Auch die Remastered Edition des Original Kultspiels steht aktuell bei den Gamern ganz hoch im Kurs.

In „Day of the Tentacle Remastered“ (2,29 Euro) geht es um nichts weniger, als ein böses, lilafarbenes Mutantententakel daran zu hindern, die Weltherrschaft zu erobern. Dazu begleitet der Spieler die Studenten Bernard, Hoagie und Laverne auf ihrem Weg durch die Villa der verrückten Familie Edison. Um jede Menge geheimnisvolle Aufgaben zu lösen und das Tentakel besiegen zu können, werden die drei liebenswerten Helden mit Hilfe von Dixi-Klos durch die Zeit geschickt.

Im Vergleich zum Original bietet das Remake den Spielefans eine neue HD-Optik, Soundeffekte, eine neue Tonspur sowie Bonusmaterial. Das unterhaltsame Adventure mit Suchtfaktor schafft es in die Top 3 der meistgekauften Games für das iPad. In den Charts der meistgekauften iPhone-Games liegt es auf Platz fünf.

In der App „Hole.io“ muss der Spieler seine Gegner mit Hilfe von dunklen Löchern besiegen, die alles verschlucken. Um am Ende nicht selbst tief zu fallen und verschlungen zu werden, muss er die Löcher immer weiter ausbreiten und vergrößern. Je mehr Gegenstände und Gebäude der Stadt auf diese Weise verschluckt werden, desto größer werden die Löcher. „Hole.io“ landet auf Platz eins der kostenfreien Games für das iPad und auf Platz zwei für das iPhone.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Homo Machina ARTE Experience 3,49 5 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 2,29 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Alto's Odyssey Snowman 2,29 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Hole.io Voodoo kostenlos 3 Pokémon Quest The Pokemon Company kostenlos 4 Love Balls Super Tapx kostenlos 5 DIY Fashion Star Baby Education Animal Weather Toys LTD. kostenlos 6 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 7 Fortnite Epic Games kostenlos 8 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos 9 Snake VS Block Voodoo kostenlos 10 Sling Drift tastypill kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 2,29 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 The Room: Old Sins Fireproof Games 4,49 5 Homo Machina ARTE Experience 3,49 6 Door Kickers KILLHOUSE GAMES SRL 5,49 7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 8 FTL: Faster Than Light Subset Games 10,99 9 Alto's Odyssey Snowman 2,29 10 Bring You Home Alike Studio 1,09

Meistgeladene iPad-Games