Und doch ist das Serenadenkonzert, das seit der ersten Auflage 2016 immer am ersten Freitag im September im Amtsgarten in Lilienthal aufgeführt wird, jedes Jahr wieder ein Highlight im Veranstaltungskalender.

Auch dieses Mal bildete keine Ausnahme. Die große Besonderheit: Das Konzert wurde im Gedenken an Conrad Naber gespielt. Der Unternehmer, Mäzen, Bundesverdienstkreuzträger und Ehrenbürger Lilienthals war im Januar verstorben. Die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Röhr würdigte Conrad Nabers große Verdienste für Lilienthal. Zu Lebzeiten war er ein großer Freund der Blasmusik. In Anwesenheit seines Sohnes Martin Naber spielte das Blasorchester zuerst den „Colonel Bogey Marsch“, der mit seiner eingängigen Flötenmelodie zum Mitpfeifen einlädt. Es folgte ein Medley mit bekannten Melodien von Bert Kaempfert und schließlich das weltbekannte „Auld Lang Syne“, das in der deutschen Übersetzung passenderweise „Nehmt Abschied, Brüder“ heißt und bei dem einen oder anderen Zuschauer mit Sicherheit für einen Gänsehaut-Moment gesorgt haben dürfte.

Nach diesem Programmteil folgte gleich der nächste Höhepunkt: Die 15-jährige Lea Nehls, eine Gesangsschülerin von Dirigent Jürgen Desczka, hatte ihren ersten großen Auftritt vor Publikum. Begleitet vom Blasorchester sang sie das Titellied des Weihnachtsklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, gefolgt von „Ich gehör‘ nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“. Die Schülerin, die Musicaldarstellerin werden möchte, zeigte dabei ihr großes musikalisches Talent – vorher hatte sie nur eine einzige Probe zusammen mit dem Orchester absolviert.

Das 39-köpfige Ensemble selbst zeigte in bester Abendstimmung, wie groß und vielfältig das musikalische Repertoire des Vereins ist. Nach dem musikalischen Intro mit dem Soundtrack der „Star Trek“-Filme folgten unter anderem ein rhythmisch anspruchsvolles Stück mit Funk-Elementen, eine mittelalterlich angehauchte Suite in drei Sätzen und natürlich ein großer Konzertmarsch.

Auch das Publikum, das den Amtsgarten mit Decken sowie mitgebrachtem Essen und Getränken in eine große Picknick-Wiese verwandelt hatte, wurde wieder zum Teil des Konzerts: Der wie immer charmante Moderator und Dirigent Jürgen Desczka forderte die etwa 200 Zuschauer auf, bei den Hits der Les Humphries Singers und den deutschen Kultklassikern der 1980er-Jahre kräftig mitzumachen, um der einsetzenden Kühle zu trotzen. Und so endete dieser ganz besondere Abend auch erst nach den obligatorischen Zugaben des Blasorchesters und dem schon fast traditionellen „Der Mond ist aufgegangen“.

Das dürfe es laut Vorsitzendem Gerhard Buhr gerne jedes Jahr geben, denn das Serenadenkonzert soll zu einer festen Tradition in Lilienthal werden. Ein bisschen Platz für noch mehr Zuschauer ist im Amtsgarten auf jeden Fall vorhanden.