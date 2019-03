Die leihbaren Fahrradträger bieten zwei bis drei Rädern sicheren Halt. Zum Verkauf stehen noch weitere Varianten. (Uebler)

Auch bei Elektrofahrrädern wird das eigene fast immer bevorzugt. Doch wie transportiert man sein Zweirad am besten, wenn man nicht gerade im Besitz eines Kleintransporters ist? Die Antwort lautet: auf einem Fahrradträger, der genau auf die Bedürfnisse von Rad und Fahrzeug abgestimmt ist. Autoteile Rick bietet solche Träger in einer großen Auswahl, die entweder gekauft oder geliehen werden können.

Im Angebot sind in erster Linie Fahrradträger der Marke Uebler. „Auf Wunsch können wir aber auch andere Marken besorgen“, erklärt Inhaber Carsten Rick. Für den deutschen Hersteller spreche jedoch einiges, zum Beispiel das Label „Made in Germany“, die dreijährige Herstellergarantie und der integrierten Diebstahlschutz. Außerdem ist die Ersatzteilversorgung garantiert, verspricht Rick. „Jedes Teil, von der Schraube bis zum Rohr ist einzeln erhältlich“. Darüber hinaus sind die Träger E-Bike tauglich und optional mit einer Ladehilfe erhältlich. Diese Schienen ermöglicht es, die Räder ganz einfach auf dem Träger zu platzieren.

Inhaber Carsten Rick mit einer der Dachboxen. (Daniela Schilling)

Die vier gängigsten Typen haben die Autoteileexperten jederzeit in der Ausstellung. Weitere Ausführungen können bestellt werden. Die Lieferung erfolgt meist in kürzester Zeit. Für den Verleih stehen drei Träger bereit, wahlweise für zwei oder drei Räder. Voraussetzung für das Aufbringen ist eine Anhängerkupplung. Wer das Angebot eines temporären Fahrradträgers wahrnehmen möchte, sollte in Ferienzeiten frühzeitig anfragen, ob das gewünschte Modell verfügbar ist. Carsten Rick empfiehlt eine Reservierung mindestens 14 Tage im Voraus. Rund zwei Wochen kann der Träger geliehen werden. Nach Absprache sind auch längere Mietdauern möglich.

Um die Reise für alle bequem zu gestalten, hat der Experte noch einen weiteren Tipp: Dachgepäckboxen. Diese können ebenfalls beim Fachhändler ausgeliehen werden. „Meist verbindet man die Boxen mit Skiausrüstung, aber sie eigenen sich auch ganz wunderbar für leichtes Gepäck, das nicht mehr in den Kofferraum passt“, weiß Carsten Rick. Besonders bei längeren Fahrten und mehreren Mitfahrern sei dies eine sehr praktische Erweiterung des Stauraums. Die zum Verleih stehenden Dachboxen sind circa zwei Meter lang. Der Grundträger, auf den sie montiert werden, muss bereits vorhanden sein. Da diese abhängig vom Kfz sehr unterschiedlich sind, können sie bei Autoteile Rick nicht gemietet werden. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Grundträger für Relingfahrzeuge, also für Kombimodelle mit Dachreling. Diese kann man gegen einen Aufpreis leihen.

Neben Fahrradträgern, Dachboxen und dem entsprechenden Zubehör erhält man bei Autoteile Rick auch alles andere, was man braucht, um entspannt per Auto in den Urlaub zu fahren. Denn seit mittlerweile 50 Jahren ist der Autoteilehändler an der Bremerhavener Heerstraße der Ansprechpartner für alles rund ums Kfz. Ob Ersatzteile und Werkzeug, Pflegeprodukte oder Zubehör: Wer sein Auto für Reisen ausstatten oder sich einfach selbst um die Instandhaltung kümmern möchte, findet hier das Passende für jedes Modell. Das kompetente Team um Inhaber Carsten Rick steht seinen Kunden bei der Auswahl jederzeit mit viel Fachkenntnis zur Seite. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Oldtimer oder ein aktuelles Modell handelt.

Autoteile Rick, Bremerhavener Heerstraße 40, Telefon: 04 21 / 63 30 01, E-Mail: info@autoteile-rick.de. Weitere Infos: www.autoteile-rick.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Sonnabend von 8 bis 13 Uhr.