Egal ob Ziegel, Fallrohr oder Dämmung – am Bremer Kreuz gibt es die Profiqualität auch für Ihr Dach.

Inhaberin Ute von Salzen mit den Geschäftsführern Christian Trautmann-von Salzen, Stefanie von Salzen und Maren von Salzen (dhg)

Im Grunde ist es nicht wichtig wie effizient eine Heizung im Haus arbeitet, wenn das Dach nicht richtig gedämmt ist. Die Wärme, die man produziert muss von der Gebäudehülle gehalten werden. Umgekehrt ist es wichtig im Sommer Wärme abzuschirmen, sonst bekommt man keinen Schlaf, wenn man im obersten Geschoss wohnt. Gut, dass es dafür Menschen gibt, die ihr Handwerk verstehen und ein Dach korrekt dämmen und decken können. „Für die Ausführung empfehlen wir den Dachdecker- und Zimmerermeister“, so Stefanie von Salzen.

Seit der ersten Stunde dabei: Lothar Köhne und Elisabeth Winter. (dhg)

Die DHG beliefert ihre Kunden in der Nordwestregion mit allem, was man für ein hochwertiges Dach benötigt. Die Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter garantieren einen reibungslosen Ablauf. Die DHG bietet langjährige Erfahrungen im Bereich Steildach, Flachdach, sowie in der Fassade und im Innenausbau. In der umfangreichen Ausstellung hat man die Möglichkeit, sich für die richtige Dacheindeckung zu entscheiden.

Das erfahrene Team achtet auf beste Qualität aller Baustoffe und die professionelle Verarbeitung, um ein erstklassiges Ergebnis zu sichern. Die DHG-Fachberater sind Profis auf ihrem Gebiet und beraten ihre Kunden gerne im Vorfeld eines Bauvorhabens, um die optimale Lösung für die jeweiligen Anforderungen zu finden – auch gerne vor Ort „Das ist der Unterschied zu einer anonymen Konzernstruktur“, so Christian Trautmann-von Salzen, sie verstehen sich als Partner auf Augenhöhe.

Das 25-köpfige Team an den beiden Standorten Bremen und Osnabrück liefert in der gesamten Nord-West-Region, aber auch Häuser in Ghana und Aserbaidschan wurden schon mit Baustoffen aus Bremen gebaut. Man kann aber auch Ware abholen in den Niederlassungen Osnabrück und Bremen, Zum Panrepel 28 – auch sonnabends.

Gegründet wurde das Unternehmen bereits vor 40 Jahren, 1978, in Thedinghausen. 1982 eröffnete die Geschäftsstelle in Osnabrück. 2002 trat die DHG in die Baustoffhandelskooperation Eurobaustoff ein. Als Europas größte Baustoffhandelskooperation stärkt dies die Leistungsfähigkeit der DHG. 2012 verstarb der bis dahin geschäftsführende Gesellschafter Gerhard von Salzen.

Aus logistischen Vorteilen und zur Verbesserung der Kundennähe wurde der Standort 2015 von Thedinghausen nach Bremen verlegt. Heute führt Familie von Salzen das Unternehmen in zweiter Generation.