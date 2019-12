Katharina Kracht ist die neue Betriebsleiterin im Gesundheitszentrum Harlekin. (Kerstin Rolfes)

Im Anschluss blieb sie in dem Neustädter Unternehmen, in dem sie unter anderem in den Bereichen Sporttherapie, Rehasport und Abrechnung tätig war, bis Inhaber Björn Uhlhorn ihr die Leitungsaufgabe übertrug.

Zum Gesundheitssport gehört beispielsweise Koordinations- und Gleich­gewichts-, Herz-Kreislauf- sowie Rückentraining. Er unterscheidet sich laut dem Unternehmen sehr von den Trainingseinheiten in regulären Fitnessstudios. „Der Schwerpunkt ist ein ganz anderer“, erläutert Kracht. „Im Fitnessstudio geht es oft darum, in erster Linie den Körper schön zu formen und gut auszusehen, während es bei uns um ein ganzheitliches Konzept geht, mit dem Ziel, den Alltag beschwerdefrei verbringen zu können.“

Im Kursraum finden Angebote für Mitglieder und Hansefit-Trainierende statt. (BIANCA KLÄNER)

Ein Gesundheitscheck durch einen Physiotherapeuten ist daher Pflicht bei Harlekin und wird in die Trainingsplanerstellung integriert. Nicht jeder Fitnesstrend ist gesundheitlich sinnvoll, daher kommen dort nur wissenschaftlich gesicherte Methoden zum Einsatz. Bei ihrem Training werden die

Mitglieder von Fachpersonal betreut, und jeder Trainingsplan wird regelmäßig überarbeitet. „Früher hat Harlekin vorwiegend Menschen der Altersgruppe 65plus erreicht, doch inzwischen hat sich das stark geändert“, sagt die Betriebsleiterin. Laut Kracht trainieren dort auch etliche junge Leute ab 20 Jahren, die nicht unbedingt eine medizinische Vorgeschichte haben. „Viele wollen sich einfach in ihrem Körper wohlfühlen und ihren Rücken stärken.“

Auch Firmenfitness

Neben Gesundheitstraining bietet Harlekin auch Rehasport in Gruppen an. Das Unternehmen ist zugleich eine Physiotherapiepraxis, die Behandlungen über kassenärztliche Verordnungen ebenso wie über Privatrezepte durchführt. Als Kooperationspartner von Hansefit ist Harlekin zudem im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig. „Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zahlen je einen bestimmten Betrag, und der Beschäftigte kann bei Hansefit-Partnern trainieren“, erläutert Kracht. Auch Präventionskurse, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden, bietet die Firma an. In jüngster Zeit wurde das Programm um diverse neue Kurse erweitert, etwa Wirbelsäulengymnastik, montags um 18 Uhr, und

LifeKinetic, mittwochs um 19 Uhr. Beide sind nach §20 Sozialgesetzbuch V Primäre Prävention und Gesundheitsförderung zertifiziert.

Neu sind auch verschiedene Angebote für Mitglieder und Hansefit-Trainierende, die im Beitrag bereits enthalten sind. Dazu gehören Bauch Beine Po, montags um

17 Uhr, Bauch und Rücken, dienstags um 16 Uhr, Faszientraining, donnerstags um 16 Uhr, sowie Entspannt und stark durch den Tag, freitags um 9 Uhr.

Seit 2017 bietet Harlekin darüber hinaus Blutegelbehandlungen durch die Heilpraktikerin und Physiotherapeutin Inga Maiwald an. Im vergangenen Jahr ist zudem Osteopathie hinzugekommen. Die Nachfrage nach den neuen Angeboten ist nach Aussage von Kracht groß: „Unser Kollege Peter Allmendinger ist daher inzwischen nicht mehr als Physiotherapeut, sondern ausschließlich als Osteopath für uns tätig.“ Dadurch können Interessierte auch kurzfristig einen Termin erhalten.

Um das Wohl der Patienten und Mitglieder kümmern sich insgesamt 29 Mitarbeiter in den diversen Sparten. „Natürlich kommen viele Menschen aus dem Quartier zu uns“, sagt Kracht. „Unser Einzugsgebiet reicht aber weit darüber hinaus. Wir haben zum Beispiel auch Patienten aus Ganderkesee und Oldenburg.“

Weitere Informationen gibt es vor Ort im Gesundheitszentrum Harlekin,

Beginenhof 1-7, unter Telefon 0421 /

597 67 00 sowie im Internet unter www.gzh-bremen.de.