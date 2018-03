Wiebke Ziegeler und Marcel Schweers haben ihre Physiotherapiepraxis direkt am Scharmbecker Marktplatz. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

In den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten werden Beschwerden gelindert, verletzte Gelenke, Muskeln und Sehnen rehabilitiert.

Die richtigen Handgriffe können auf dem Weg der Genesung viel bewirken. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

Wiebke Ziegeler und Marcel Schweers bilden ein hoch motiviertes und engagiertes Team, welches sich durch regelmäßige interne und externe Fortbildungen immer auf dem aktuellsten Stand hält. Auf diese Weise sind sie in der Lage, ein umfassendes und einheitliches Behandlungskonzept anzubieten. Ihre Schwerpunkte liegen in der Orthopädie (Wirbelsäulenerkrankungen und Gelenkbeschwerden), in der chirurgischen Rehabilitation und in der Sportphysiotherapie.

Ziegeler und Schweers sind seit vielen Jahren in Sportvereinen aktiv und können somit die Beschwerden von Hochleistungssportlern gut nachvollziehen und entsprechende Therapiepläne erstellen. Ziegeler hat sich mit Volleyball und Fußball fordernde Sportarten ausgesucht und kennt die typischen Verletzungen. Ebenso Schweers, er betreute jahrelang auch als Physiotherapeut eine Handball-Mannschaft in der vierten Liga. Es liegt also auf der Hand, warum Sportphysiotherapie einer der Praxisschwerpunkte ist.

Aber man muss kein Sportler sein, um ihre Praxis aufsuchen zu können. Die beiden bieten das gesamte Portfolio an, welches in einer Physiotherapiepraxis zu finden ist. Angefangen bei der Krankengymnastik und Manuellen Therapie bis hin zur Manuellen Lymphdrainage bieten die staatlich anerkannten Physiotherapeuten alles an, um wieder körperlich gesund zu werden. Die Manuelle Therapie haben die beiden nach dem Leitbild der International Academy of Orthopedic Medicine (IAOM) gelernt. Eine der größten Bemühungen der IAOM ist der ständige Versuch, das orthopädische Wissen zu erweitern und zu optimieren. Ein Hauptansatz ist neben den Behandlungsmöglichkeiten die klinische Untersuchung. Die Vision der IAOM ist, durch eine qualifizierte evidenzinformierte Fortbildung für Physiotherapeuten und Ärzte in der Orthopädischen Medizin und Manuellen Therapie eine optimale konservative orthopädische Patientenbetreuung zu schaffen. Hierfür braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Therapeuten. „Die Zusammenarbeit mit den Ärzten hier in der Kreisstadt funktioniert hervorragend“, merkt Schweers an.

Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis ist das Faszien-Distorsions-Modell (FDM) nach dem amerikanischen Arzt Typaldos. FDM ist eine besondere Betrachtungsweise von Beschwerden oder Bewegungseinschränkungen. Diese werden auf Verdrehungen oder Verformungen von Bindegewebe zurückgeführt. Nach der Rückführung des Gewebes in die Ausgangsposition sind die Beschwerden verschwunden oder zumindest deutlich gelindert. Die Vorgehensweise des US-Mediziners basiert auf Handgriffen, bei denen teilweise mit großer Kraft oder mit Impulsen das Gewebe bearbeitet wird. Viele Griffe ähneln im Vorgehen anderen manualtherapeutischen Techniken.

Die Öffnungszeiten der Praxis am Marktplatz 4 in Osterholz-Scharmbeck sind montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 19 Uhr, mittwochs von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Wer gleich einen Termin vereinbaren möchte, kann dies unter der Rufnummer 0 47 91 /8 10 33 55 machen.