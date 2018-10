Bei regelmäßiger Kursteilnahme übernehmen die meisten Krankenkassen die Kosten zu 80 Prozent.

Der Kursus kann auch von Nichtmitgliedern besucht werden und richtet sich an Bewegungseinsteiger und Wiedereinsteiger aller Altersgruppen, Frauen und Männer, die sich im Interesse ihrer Gesundheit bewegen und den Auswirkungen von Bewegungsmangel und körperlicher Inaktivität begegnen wollen.

Der Kursus findet ab Montag, 11. Oktober, immer donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr in der Gymnastikhalle im Sportzentrum Schoofmoor statt und kostet 120 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Informationen und Anmeldungen sind über die Geschäftsstelle des TV Lilienthal unter der Telefonnummer 0 42 98 / 91 54 80 oder unter geschaeftsstelle@tvlilienthal.de zu erhalten.

Ab November wird der TV Lilienthal Präventionspartner der AOK Niedersachsen sein. Ab diesem Zeitraum bieten die Kasse Versicherten der AOK Niedersachsen eine besondere Serviceleistung an. AOK-Versicherte haben die Möglichkeit zweimal im Jahr einen AOK-Gesundheitsgutschein zu bekommen.

Wie das funktioniert? „Lassen Sie sich vor Ort in Ihrem AOK-Servicezentrum beraten oder fordern Sie Ihren Gutschein auf der Internetseite www.aok.de an und geben Sie den Gutschein vor Beginn des Präventionskurses in der Geschäftsstelle des TV Lilienthal ab“, rät die Kasse. Die Kosten des Kurses werden dann direkt mit der AOK abgerechnet. Der Präventionskurs ist für die AOK-Versicherten kostenlos, wenn sie an mindestens 80 Prozent der Termine teilgenommen haben.

