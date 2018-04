Bei schönem Wetter verstauten bereits um kurz nach 9 Uhr einige Besucher der Pflanzenbörse der Dorfgemeinschaft Beckedorf neu erworbene Gartenschätze in ihren Tüten und Fahrradkörben. Denn auch in diesem Jahr gab es wieder eine interessante Auswahl für Gartenfreunde. Zwölf Aussteller boten Stauden, Zier- und andere Gehölze aus dem eigenen Garten an. Aber nicht nur Pflanzen wurden in Beckedorf vor der Wiesenschule angeboten – auch Puzzles und Spielzeug, was bei einem Flohmarkt auch die Kinder begeisterte. Für die Frühstücksbrötchen gab es auch selbst gemachte Marmelade. Nicht der Profit stand im Vordergrund, sondern das Weitergeben schöner Pflanzen aus dem eigenen Garten, um andere Menschen damit zu erfreuen. Zudem nutzten viele Besucher die Pflanzenbörse gerne zum Gesprächsaustausch. Die nächste Pflanzenbörse wird in Verbindung mit dem Erntedankgottesdienst am Sonntag, 7. Oktober, wieder ab 9 Uhr diesmal auf dem Schulhof in Beckedorf, veranstaltet.