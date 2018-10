Am 22. September wurde das letzte Punktspiel der Altersklasse 50 des GC Verden auf der Golfanlage in Langenhangen gegen den GC Oldenburg ausgetragen. Für beide Mannschaften war der Aufstieg in die höchste Liga möglich. Der an Nr. 1 gesetzte Spieler Holger Rengstorf (HCP 5,8) konnte erst am vorletzten Loch das Wettspiel für sich entscheiden. Der an Nr. 2 spielende Burghard Schäfer (HCP 7,0) war gegen seinen Gegner jedoch chancenlos. Hans-Jürgen Schwartz (HCP 7,1) gewann sein Wettspiel aber deutlich. Joachim Roth (HCP 8,1) und Werner Peukert (HCP 8,4) brachen auf den letzten beiden Löchern ein und gaben zwei weitere Punkte ab. Rainer Krone (HCP 8,8) konnte sein Match jedoch bereits nach zwölf gespielten Löchern für sich entscheiden.

Somit ging das Wettspiel unentschieden aus. Da die Verdener zuvor bereits alle Wettspiele gewonnen hatte, reichte ein Unentschieden für die Tabellenführung und den Aufstieg in die 1. Liga des Golf Verbandes Niedersachsen-Bremen. Auf dem Foto hinten von Links: Burghard Schäfer, Holger Rengstorf und Hans-Jürgen Schwartz. Vorne von Links: Rainer Krone, Joachim Roth und Werner Peukert.