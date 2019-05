Auf dem gepflegten Hof des Gebrauchtwagenhandels am Walter-Flex-Weg stehen immer bis zu 15 Fahrzeuge zur Besichtigung bereit. (Kristina Bumb)

Chrom blitzt in der Sonne, ein

Peugeot-Sportwagen zeigt seine rasante Optik und eine vornehme Mercedes-Limousine sorgt für

bewundernde Blicke. Stets stehen bis zu 15 Fahrzeuge auf dem

Gelände von Autoeck-Riedel am

Walter-Flex-Weg 1 in Delmenhorst. Das Ehepaar Nicole und Olaf-Dirk Riedel betreibt dort einen Autohandel für gepflegte, junge Gebrauchtwagen. Die Fahrzeuge sind durch den gelernten Kfz-Mechaniker Olaf-Dirk Riedel handverlesen, und auch der Service des Familienbetriebs kann sich mit großen Gebrauchtwagencentern messen.

„Wir bieten nur junge und geprüfte Gebrauchtwagen an“, sagen Nicole und Olaf-Dirk Riedel. Jedes Fahrzeug, das neu auf den Hof des Delmenhorster Familienbetriebs rollen soll, wird in einer langjäh-

rig bewährten Partnerwerkstatt durchgecheckt, erhält ganz neu

Tüv und AU sowie eine einjährige Gebrauchtwagengarantie. Wenn es kleine Dellen oder Katzer gibt, geht das Fahrzeug zusätzlich in die

Lackiererei. Anschließend erledigt der Mitarbeiter von Nicole und Olaf-Dirk Riedel die professionelle Fahrzeugaufbereitung.

Olaf-Dirk Riedel sucht die Fahrzeuge selbst aus und fährt dafür auch schon mal quer durch Deutschland. (Kristina Bumb)

„Wer sich für einen Ankauf interessiert, kann sein altes Fahrzeug in Zahlung geben oder eine Finanzierung in Anspruch nehmen. Wir lösen auf Wunsch auch Altkredite ab. Der Kunde soll bei uns eine Rundumbetreuung rund um den Gebrauchtwagenkauf erhalten“,

erläutert der Kfz-Fachmann. „Der Käufer erhält den neuen Wagen dann innerhalb kürzester Zeit“, sagt Nicole Riedel, die im Familien-

betrieb für Buchhaltung und

Kundenbetreuung zuständig ist.

Olaf-Dirk Riedel ist in ganz Deutschland unterwegs, um neue, passende Fahrzeuge für sein Portfolio auszusuchen. Auf Wunsch macht er auch Hausbesuche bei

Privatleuten, die ihren fahrbaren Untersatz veräußern wollen. „Oft melden sich zum Beispiel ältere Menschen bei mir, die einen ungenutzten Pkw in der Garage stehen haben. Ich besuche sie dann vor Ort, bezahle sofort, wenn sie das möchten, und übernehme alles weitere wie Abtransport, Abmeldung und so weiter“, erklärt er.

Der gelernte Kfz-Mechaniker legt Wert auf Qualität und lässt jedes Fahrzeug in der Partnerwerkstatt auf Herz und Nieren prüfen. (Kristina Bumb)

Wagen zum Ankauf gesucht

Wegen der großen Nachfrage sucht er aktuell wieder neue Pkw. Auch Wohnmobile und Motorräder nimmt er an, wenn die Qualität stimmt. „Beim Auswählen ist mir besonders wichtig, dass die Fahrzeuge möglichst wenig Kilometer gefahren und sie jung an Jahren sind. Außerdem sollte das Fahrzeug möglichst Scheckheft-gepflegt und auf alle Fälle unfallfrei sein“, schildert er. Da er gelernter Kfz-Mechaniker ist, überzeugt er sich selbst vom Zustand des Wagens. Das

Ergebnis dieser Bemühungen: „Unsere Autos stehen nie lange auf dem Hof, sondern sind immer schnell verkauft. Manche Kunden fragen auch nach bestimmten

Wagen bei uns an und ich suche dann ganz gezielt“, freut er sich.

Auch aktuell hat er wieder

attraktive Fahrzeuge von familientauglich bis luxuriös auf dem

gepflegten Hof stehen. Eine elegante schwarze Mercedes-Limousine Modell CLA mit Automatik-

getriebe, Sport- und Teillederausstattung sowie der Erstzulassung aus dem Jahr 2016 ist darunter.

Der angebotene Kompakt-Van Opel Meriva Automatik, der sich dank des großzügigen Innenraums

besonders für Familien eignet, ist noch keine 40 000 Kilometer ge-

fahren und der gebrauchte VW Golf Sportsvan bietet Navigations-

system und Sitzheizung.

Das Präsentationsgelände an der Stedinger Straße/Ecke Walter-Flex-Weg ist jederzeit zu besich-

tigen. Interessierte sind herzlich eingeladen, die dort angebotenen Wagen in Augenschein zu nehmen. Die Fahrzeuge sind ebenfalls online unter www.mobile.de und www.autoscout24.de zu finden. „Dort haben wir mit unseren

Wagen immer sehr gute Kundenbewertungen erhalten“, freuen sich Nicole und Olaf-Dirk Riedel.

Leidenschaft für Autos

Wer sich mit Olaf-Dirk Riedel unterhält, der merkt schnell, dass er nicht nur Fahrzeuge verkauft, sondern eine Leidenschaft für Autos und deren Technik hegt. „Ich hab Benzin im Blut“, sagt er und lacht. Manchmal kann sich der

gelernte Kfz-Mechaniker nicht bremsen und legt sich höchst-

persönlich unter das Fahrzeug, um ein besonderes Projekt zu starten. „Gelegentlich verkaufe ich auch ausgesuchte Exoten – Youngtimer wie Oldtimer, bei denen ich bei der

Restaurierung selbst beteiligt bin“, sagt er.

Vor Kurzem erhielt ein VW-

Caddy einen luxuriösen Innen-

ausbau. Wenn Olaf-Dirk Riedel Fotos vom Umbau vom Van zum vollwertigen Campingmobil zeigt, gerät er ins Schwärmen. „Wir haben den Caddy für den Camping-

ausbau vorbereitet, eine komplette Küche und ein zum Bett ausklappbares Sofa einbauen lassen sowie Fußbodenbelag in Holzoptik und einen gestepptem Fahrzeughimmel montieren lassen“, schildert er.

Entsprechend schnell war der

Luxuscamper dann auch ver-

kauft.

Es ist also kein Wunder, dass er mit seinem Autoeck bald auf das 20-jährige Bestehen zusteuert. „Ich bin seit 1988 selbstständig und seit 2001 mit meinem Unternehmen am aktuellen Standort ansässig“, erzählt der sympathische Delmenhorster. In der Autobranche ist er noch länger aktiv – denn dazu

gehören auch Lehr- und Gesellenjahre als gelernter Kfz-Mechaniker. „Durch meine Kfz-Erfahrung bin ich schnell im Handel von Pkw

tätig geworden“, freut er sich.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.autoeck-riedel.de sowie unter der Nummer 01 74 / 43 73 406.

Die Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr

und sonnabends nach telefonischer

Vereinbarung.