Bremen. Podcasting ist in aller Munde – oder vielmehr in aller Ohren. Laut einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts Splendid Research hört fast jeder dritte Deutsche regelmäßig kostenlose Podcasts. Mittlerweile gibt es Hunderte verschiedene Formate – vor allem Wissens- und Nachrichtensendungen stehen laut der Studie bei den Deutschen hoch im Kurs.

Doch oft muss man sich die einzelnen Podcasts mühevoll zusammensuchen, da sie bei verschiedenen Anbietern, wie etwa iTunes, Soundcloud oder Spotify hochgeladen werden.

Die App Castbox für iOS und Android hat sich zum Ziel gesetzt, das riesige Angebot zu bündeln und plattformübergreifend verfügbar zu machen.

Auf dem Startbildschirm werden einem sofort die beliebtesten Podcasts angezeigt. Tippt man auf einen der Einträge, so erhält man eine Übersicht der einzelnen Folgen, eine Beschreibung und Nutzer-Kommentare. Mithilfe des Buttons „Abonnieren” kann man den Podcast in seine persönliche Liste aufnehmen und wird fortan benachrichtigt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Praktisch ist auch die Download-Funktion: Mit einem Klick auf einen kleinen Pfeil wird die jeweilige Folge auf das Handy geladen. So kann man den Podcast bequem unterwegs anhören, ohne sein Datenvolumen unnötig zu strapazieren.

Wer gerne nach neuen Inhalten stöbert, kann das mithilfe des Reiters „Kategorien”. Hier sind alle verfügbaren Podcasts unter thematischen Schwerpunkten wie etwa Gesundheit, Technologie oder Bildung zusammengefasst.

Besonders praktisch ist die App für Nutzer, die sowohl ein Android- als auch ein Apple-Gerät besitzen. Denn die Synchronisation der eigenen Abonnements und Einstellungen funktioniert plattformübergreifend. Beispiel: Man startet etwa den Podcast „Das Thema” der Süddeutschen Zeitung auf dem iPad und setzt die Wiedergabe an der gleichen Stelle auf seinem Android-Smartphone fort.

Die App ist dabei leicht zu bedienen und sieht schick aus; während des Tests kam es außerdem zu keinen Abstürzen. Gerade auf dem Startbildschirm leidet jedoch die Übersicht und man wird von den vielen Einblendungen, Empfehlungen und Buttons erschlagen. Hier wäre weniger mehr gewesen.

Fazit: Wer über die leicht unübersichtliche Darstellung hinwegsieht, der kann mit der App Castbox fast alle seine Lieblingspodcasts in einem Programm bündeln und komfortabel verwalten.