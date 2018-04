Das wissen auch Timo Feldmann und Jan Kagelmacher von Timo Feldmann Automobile und SK Autoservice. Seit 2013 teilen sich die Firmen einen Standort, sitzen gemeinsam unter einem Dach und gehen von dort aus ihrer ­jeweiligen Arbeit nach.

Kennengelernt haben sich die beiden Kfz-Experten durch ihre Zusammenarbeit im Autohaus Schleef, das bis zu seinem Umzug nach Blumenthal an der Rekumer Straße verortet war. „Als das Unternehmen umzog, fragte man bei uns an, ob wir den Standort inklusive Verkaufsräume und Werkstatt nicht übernehmen wollen würden“, erklärt Timo Feldmann. Eine Gelegenheit, die beide ergriffen. So nah, quasi in Hörweite beieinanderzusitzen sieht Jan Kagelmacher als großen Vorteil. Außerdem müssen die vom Autohandel ­angekauften Autos vor dem Verkauf ja auch repariert, gewartet und durchgecheckt werden. Eine echte Win-win-Situation also.

Jahres- und Gebrauchtwagen

Timo Feldmann ist ausgebildeter Automobilkaufmann und seit 2005 selbstständig. Bevor er mit seinem Unternehmen an die ­Rekumer Straße zog, hatte er sein Geschäft in Vegesack. Wie auch schon dort verkauft er in Rekum Fahrzeuge aller Marken, vom Jahreswagen bis zum klassischen Gebrauchtwagen. Zehn bis 15 Fahrzeuge stehen in der Regel vor Ort zur Besichtigung bereit, darunter Kleinwagen, ­Limousinen, Pick-ups und mehr. Auch können spezielle Wünsche geäußert werden. Sucht der Kunde beispielsweise nach ­einem bestimmten Fahrzeug, kümmert sich Timo Feldmann gerne darum. Finanzierungen werden über eine Partnerbank möglich, und durch die „Car-­Garantie“ werden die vielen Vorteile einer Fahrzeuggarantie auch für Gebrauchtwagen geboten.

Während Timo Feldmann sich allein um die Bedürfnisse seiner Kunden kümmert, besteht das Team von Jan Kagelmacher aus sieben Personen. So sind bei der freien Meisterwerkstatt SK ­Autoservice neben dem Chef zwei Mechaniker, ein Meister, ein Auszubildender und eine ­Bürokraft beschäftigt.

Ganz gleich ob Unfallreparatur, Inspektion oder Wartung: Alle Arbeiten werden nach Herstellervorgaben ausgeführt, sodass die Garantie erhalten bleibt. Auch der digitale Servicenachweis – die neue Form des Serviceheftes – wird bei SK Autoservice genutzt. Repariert und gewartet werden Fahrzeuge aller Marken und Baujahre. Für ein zügiges und professionelles ­Arbeiten stehen auf den rund 400 Quadratmeter Werkstattfläche sechs Bühnen und eine Grube zur Verfügung.

Das Servicespektrum umfasst zahlreiche Leistungen. Dazu gehört die Unfallinstandsetzung für die eine eigene Richtbank und eine Achsvermessungsanlage zur Verfügung stehen. Außerdem setzt das Team auf neuste Schweißtechniken. Wer mit einem Unfallschaden zu den Kfz-Spezialisten kommt, kann außerdem einen besonderen Service in Anspruch nehmen: Auf Wunsch kümmert sich das Unternehmen um die gesamte Abwicklung mit der Versicherung und kann bei Unstimmigkeiten auch einen Anwalt hinzuziehen. Für Kunden, die mobil bleiben müssen, stehen bei ­Bedarf drei Ersatzfahrzeuge zur Verfügung.

Zweimal die Woche werden in Rekum Hauptuntersuchungen vorgenommen. Dafür ist am Dienstag die Dekra und am Freitag der Tüv Nord vor Ort. Bei Glasschäden können die betroffenen Scheiben vor Ort ausgetauscht werden, und mit dem Reifenservice braucht man sich keine Gedanken über den Verbleib der saisonal nicht benötigten Reifensätze machen. Diese werden bis zum nächsten Wechsel sicher eingelagert.

Blick in die Zukunft

Um seinen Kunden auch in den nächsten Jahren noch zeitgemäßen, erstklassigen Service bieten zu können, schaut Inhaber Jan Kagelmacher in die Zukunft und investiert. So können bald Getriebespülungen durchgeführt werden. „Außerdem kommt bald eine Anlage für die Arbeit mit dem neuen, gesetzlich vorgeschriebenen Kältemittel R1234yf“, erklärt Jan Kagelmacher. Auch im Bereich E-Mobility macht sich das Unternehmen zukunftsfit: „Einer unserer Gesellen besucht zurzeit die Meisterschule. Einen großen Schwerpunkt der Ausbildung bildet inzwischen die Elektromobilität“, erklärt der ausgebildete Kfz-Mechaniker weiter.

SK Autoservice Jan Kagelmacher, Rekumer Straße 128, 28777 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 88 44 89, Kontakt per E-Mail: info@sk-

autoservice.de.

Timo Feldmann Automobile,

Rekumer Straße 128, 28777 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 88 05 50, Kontakt per E-Mail: feldmann@tf-automobile.de.