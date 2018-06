Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Geburtstag der Stockstelzen

FR

Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragten sich die Verdener Stockstelzen anlässlich ihrer Feier zum zehnjährigen Bestehen im Niedersachsenhof. Zahlreiche Fotos erinnerten an die vielen Unternehmungen, die in den vergangenen zehn Jahren stattgefunden haben, so zuletzt eine Reise nach Bad Harzburg, an der 16 Stockstelzen teilgenommen haben.