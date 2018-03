Schade nur, dass es niemand gesehen hatte. Aber er würde diese Leistung bestimmt beim nächsten Turnier wiederholen können und dann vor staunendem Publikum. Vorsichtig nahm er den Ball aus dem Loch, steckte den Putter in die Tasche und machte sich auf den Weg zum Clubhaus.

Dort angekommen, bestellte er sich ein Bier und setzte sich an einen Tisch hinten in der Ecke. Es war wenig los heute. Keiner seiner Bekannten aus dem Club war da. Montagnachmittags hatten die meisten keine Zeit zu einem Golfspiel, und er hatte sie ja auch nur, weil er für zwei Wochen krankgeschrieben war.

Dierk Rohdenburg (Privat)

Ein Mann an der Theke fiel ihm auf. Er trug einen grauen Trenchcoat und trank Rotwein. Zufällig trafen sich ihre Blicke. Renger sah eilig zur Seite, doch er spürte, dass die Augen des anderen weiter auf ihm ruhten. Er tat, als bemerke er das nicht, zog gelassen seine Zigaretten aus der Tasche und zündete sich eine an. Dann sah er abermals auf. Der Mann beobachtete ihn noch immer, als warte er nur auf eine Begrüßung.

Kannte er diesen Mann? Warum sah der nur so provozierend herüber? War es vielleicht doch ein Bekannter, vielleicht ein ehemaliger Schulkamerad, den er lange nicht mehr gesehen hatte? Nein, dieser Mann hatte mit keinem der damaligen Mitschüler Ähnlichkeit. Vielleicht hatten sie mal zusammen Golf gespielt. Aber auch das war unwahrscheinlich.

Erneut glitt sein Blick zu dem Mann an der Theke hinüber. Der saß weiter ruhig da und starrte ihn an. Jetzt lächelte er ihm sogar zu. Nun wurde Renger doch unsicher. Mühsam versuchte er sich zu erinnern, das Gesicht des Mannes mit einem Namen in Verbindung zu bringen. Waren sie sich im Osterurlaub 2013 auf Kreta begegnet? Nein. Beim Wandern im Sauerland? Auch da nicht. Ein ehemaliger Geschäftspartner? Unwahrscheinlich. Wenn sein Personengedächtnis ihn doch nicht immer in Stich ließe!

Vielleicht ein Bekannter seiner Frau? Ein Lehrer seines Sohnes? Renger blickte noch einmal hoch, in der Hoffnung, der Mann hätte sich jetzt abgewendet, doch der sah weiter zu ihm herüber, jetzt fast ein wenig belustigt. Da! Nun stand er sogar auf und bewegte sich auf ihn zu.

Renger wandte sich schnell wieder ab, tat, als suche er etwas in seiner Manteltasche. Warum kam ihm kein Name in den Sinn? Ein Angestellter aus dem Supermarkt? Der Kreditberater aus der Bank? Seine Gedanken überstürzten sich. Nur noch wenige Meter, dann war der Mann an seinem Tisch. Jetzt stand er fast vor ihm. Resignierend blickte er auf.

„Na, wie geht‘s, altes Haus?“, fragte der Mann und klopfte ihm auf die Schulter. „Ganz gut soweit“, antwortete Renger möglichst gelassen.

Sein Gegenüber lachte. „Mensch, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir uns hier im Clubhaus des Golfvereins wiedersehen. Wie geht‘s deiner Frau und deinem Sohn?“ „Danke, alles in Ordnung.“ Renger suchte noch immer nach einem Namen. „Wart ihr letztes Jahr auch noch mal da?“, erkundigte der Mann sich nun neugierig. „Wo?“, fragte Renger vorsichtig zurück. „Na, wo wohl? Auf Mallorca natürlich. Cala Ratjada, du weißt schon. War doch ‘ne tolle Zeit.“

Endlich war es raus. Erleichtert sah Renger dem Mann ins Gesicht. „Cala Ratjada? Ich war leider noch nie dort.“ „Wieso? Bist du denn nicht Bernd aus Oldenburg?“ „Nee, ich heiße Uwe“, antwortete Renger gutgelaunt.

„Mensch, ihr seht euch aber verdammt ähnlich.“ Sein Gegenüber wurde rot im Gesicht. „Tut mir leid“, stammelte er dann und ging zurück zur Theke.

Renger lehnte sich entspannt zurück.

Dierk Rohdenburg wurde 1966 geboren. 1992 gewann er das Bremer Autorenstipendium, veröffentlichte 1995 seinen ersten Jugendroman und ließ diesem 16 Romane für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene folgen. Mittlerweile sind Krimis seine Leidenschaft: Sein erster handelte von „Gesches Tochter“ in Anlehnung an die Bremer Giftmörderin. Gift und Galle spuckt er selbst nur, wenn der Ackerschachtelhalm die Herrschaft in seinem Kleingarten übernehmen will, den er neben dem Job als Redaktionsleiter bei einer Zeitung im Bremer Umland beackert.