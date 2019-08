Er liegt in der Kantstraße, direkt vor dem Haus, in dem Bostelmann lebte, bevor er mit dem Fallbeil hingerichtet wurde. Bostelmann ist ein besonderes Beispiel für Verfolgung im Nationalsozialismus, weil er nicht etwa Jude oder Widerstandskämpfer war, sagt Otto. Sein Verbrechen bestand darin, dass er als gläubiger Zeuge Jehovas den Kriegsdienst verweigerte. Da Bostelmann Ingenieur bei den Atlas-Werken und damit für die Regierung eigentlich unabkömmlich war, hätte man ihn auch anders einsetzen können, sagt Otto. Stattdessen wurde er am 5. Oktober 1942 verhaftet und ins Feldgefängnis nach Bremen-Lesum gebracht. Wegen weiterhin standhafter Verweigerung des Kriegsdienstes wurde er schließlich wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt und am 26. März 1943 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet.

