In den Stein eingemeißelt sind 16 Namen von Kindern und Säuglingen, die in der Zeit zwischen 1943 und 1945 starben. Das jüngste Kind war drei Wochen, das älteste 16 Monate alt, drei Zwillingspärchen waren darunter. Fast 15 Jahre später wurde jetzt eine Informationstafel in unmittelbarer Nähe des Gedenksteins aufgestellt, die über die Hintergründe des Steins aufklärt. Initiator war der Arbeitskreis zeitgeschichtliche Werkstatt im Kapitelhaus Wittlohe.

Unter Leitung von Jule Wieters, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Kirchengemeinde leistet, haben Konfirmanden dieses Projekt im Rahmen der regionalgeschichtlichen Forschung erarbeitet. „Ich finde es wichtig, dass sich Konfirmanden mit Themen auseinandersetzen, wie diesem von heute“, sagte Wieters während der Einweihung. „Sie lernen so, wie schwierig und wichtig es ist, eine eigene Meinung zu haben und vertreten zu können. Sie lernen, Dinge zu hinterfragen und nicht immer das zu tun, was jemand sagt.“

Gerechtigkeit und Gleichheit aller Menschen seien Ziele, die „wir alle verfolgen sollten“, sagte Wieters weiter. Das Aussortieren und Absondern von Menschen, wie es damals geschehen sei und wofür dieser Gedenkstein im Grund stehe, dürfe nicht wieder geschehen. Die Tafel erkläre schließlich, warum der Gedenkstein hier stünde. Wieters betonte: „Dieses Stück Geschichte, um das es hier geht, ist für ein Dorf wie das meine auch ein schwer verdauliches Stück Geschichte. Die Schautafel hat aber auch die Aufgabe, einen Impuls zur thematischen Auseinandersetzung zu geben. Nur wenn ich weiß, was geschehen ist und möglich war, kann ich mich damit auseinandersetzen.“

Katastrophale Zustände

Im Text der Schautafel gehen die Konfirmanden Lewin Intemann, Tobias Bunke, Marleen Westermann, Jonathan Rosendahl und FSJlerin Jule Wieters auf die Situation ein, wie sie vor über 70 Jahren in Armsen war: „In der ,Kinderverwahranstalt' in Armsen herrschten katastrophale hygienische Verhältnisse. Die Säuglinge waren willkürlich von ihren Müttern getrennt. Die absichtsvolle, bewusste Auslieferung der Säuglinge und Kleinkinder an mangelnde Hygiene, mangelnde ärztliche Versorgung und Hungerernährung sorgten für die extrem hohe Kindersterblichkeit."

Pastor Wilhelm Timme ergänzte, die Gruppe habe sich „ganz wertfrei, ohne Vorurteile, an ein Thema herangetraut, dass in Wirklichkeit ganz sensibel ist“. „Sie haben sich mit dem Schicksal osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen und deren verstorbener Kinder befasst, die diese Frauen in einer sogenannten Kinderverwahranstalt am Ende des Krieges abgeben mussten.“

Erinnerungskultur habe nichts mit Glorifizierung der Vergangenheit zu tun, aber auch nichts mit Verniedlichung der Geschehnisse der vergangenen Tage, sagte Timme. „Positiv ausgedrückt ist der Sinn von Erinnerungskultur ein Wachhalten der Erinnerung an böse Geschehnisse der Vergangenheit. Das Wachhalten der Erinnerung deswegen, damit sich Dinge dieser Art im Leben heute nicht wiederholen. Zum Beispiel eben heute den unfassbaren Gedanken aus der Zeit des Dritten Reiches, der besagte, das Menschen je nach Rassenzugehörigkeit eben mehr oder weniger wert seien als andere es sind. Bis hin zu der Feststellung, die damals getroffen wurde, dass es ,lebensunwertes Leben' gäbe.“

Auch Bürgermeister Wolfgang Rodewald sprach von Vergangenheitsbewältigung. Schon der Gedenkstein sei ein wichtiger Schritt der Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung deutscher und auch nationalsozialistischer Geschichte gewesen. "Sehr gut finde ich, dass es junge Menschen, Konfirmanden eben, im Rahmen der zeitgeschichtlichen Werkstatt gab, die sich mit der jüngeren deutschen Geschichte auseinandergesetzt und diese Thematik aufgearbeitet haben. Insgesamt finde ich, dass sich die Kirchengemeinde Wittlohe mit der zeitgeschichtlichen Werkstatt dieser Thematik angenommen hat, als eine sehr, sehr gute Maßnahme.“

Den kritischen Stimmen, die es 2003 und auch jetzt gab, antwortete Rodewald: "Ich kann Verständnis dafür aufbringen, wenn Kritiker diese Umgehensform und -weise belastet, aber in einer Demokratie leben wir ganz entscheidend von Kritik und Kritikern, und davon, dass wir uns damit auseinandersetzen, und zwar vernünftig und nicht in aggressiver Form. Und deshalb bin ich außerordentlich dankbar, dass es gerade, und ich sage das noch mal, junge Menschen sind, Konfirmanden, die sich auch nach der von uns durchgeführten Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales mit der Kritik auseinandergesetzt haben, die dort vorgetragen worden ist. Das finde ich wirklich einmalig gut. Und selbst wenn der Text jetzt unverändert geblieben ist, habt ihr noch mal darüber nachgedacht und die Worte, die wir gewählt haben, sind angemessen und gut. Und ich will es zusammenfassend noch mal auf den Punkt bringen: Ich bin mit der Informationstafel, mit dem Text, wie wir hier alle miteinander umgegangen sind, als es darum ging, hier ein gutes Werk zu schaffen, sehr zufrieden. Und deshalb sage ich, trotz des tragischen und belastenden Hintergrundes dieses Ereignisses ist es ein guter Tag für uns alle.“