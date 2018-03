Ein volles Haus verzeichnete das Domherrenhaus zu Verden am „Blue Thursday“. Auf dem Museumsprogramm stand Frank Sinatra, dessen Musik anlässlich seines 20. Todestages in den Mittelpunkt gerückt wurde. Rolf Zepp (Bildmitte) informierte über das Leben und das musikalische Wirken des weltberühmten Entertainers. Mit vielen Musikeinspielungen wurde es ein unterhaltsamer Abend. Mit dem jungen Musiker und Domgymnasiasten Benjamin Hohls (rechts), der mit seiner Gitarre zwei Sinatra-Songs „unplugged“ darbot, endete das einstündige Programm. Die nächsten Vorstellungen der Reihe „Blue Thursday“ können am 24. Mai (mit dem Thema Käthe Kruse), am 27. September (Pablo Picasso) und am 29. November (Anastasia von Russland) besucht werden. Karten gibt es jeweils für 10 Euro im Domherrenhaus.