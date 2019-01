Die beiden messingfarbenen Steine erinnern an die Vertreibung der jüdischen Fotografenfamilie Frank, die dort seit 1897 gelebt hatte und in Lilienthal hoch angesehen war. 1936 mussten die Brüder Ludwig und Julius Frank unter der Naziherrschaft das Haus zwangsweise verkaufen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion brachte der spätere Lilienthaler Bürgermeister Heinrich Viebrock seinen Freund Julius Frank nach Hamburg.

Von dort fuhr der Lilienthaler Fotograf auf dem Schiff „President Harding“ nach New York in die Freiheit. Seine Freundin Hilde aus Timmersloh folgte ihm einige Monate später nach Detroit, wo die beiden heirateten. Mutter Johanna Frank emigrierte ebenfalls in die USA. Julius‘ Bruder Ludwig Frank konnte sich nicht zur Flucht entschließen und wurde 1938 während der Pogromnacht in Bremen verhaftet und ins Konzentrationslager nach Oranienburg gebracht.

Nach 70 Jahren und intensiven Recherchen für das Buch „Als die Hoffnung starb…“ fanden Mitglieder des Heimatvereins im Jahre 2005 die Familie Frank in Kalifornien. Auf Einladung der Gemeinde Lilienthal und des Heimatvereins kamen 2006 die Kinder Barbara und Michael Frank mit ihrer damals 91-jährigen Mutter Hilde nach Lilienthal. Vater Julius war bereits 1959 gestorben. Es war ein emotionaler Besuch, der zur Aussöhnung der Familie Frank mit Lilienthal führte. „Unsere Aufgabe ist es, über dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte vor allem mit der jungen Generation zu sprechen, damit Ähnliches nicht wieder passieren kann“, unterstrich Kristian Tangermann in seiner kurzen Ansprache.

Nähere Informationen sowie eine Online-Ausgabe des Buches „Als die Hoffnung starb…“, welches das Schicksal der Familie Frank beschreibt, ist im Internet unter der Adresse www.heimatverein-lilienthal.de in der Rubrik Bibliothek zu finden.