Gefahrlos in den Unterricht

Anika Seebacher

Eine große Aufgabe kommt ab Mitte August auf die neuen Grundschüler, aber auch bereits erfahrene Kinder zu: Täglich müssen sie den Schulweg mit seinen offensichtlichen, aber auch versteckten Gefahren bewältigen. Es ist allerdings nicht nur die Aufmerksamkeit der Mädchen und Jungen gefordert, sondern auch die Achtsamkeit und das schnelle Reaktionsvermögen der zahlreichen Autofahrer – vor allem in der Nähe von Schulen und in Wohngebieten sowie an Bushaltestellen.