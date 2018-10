Zur Eröffnung am Sonnabendvormittag konnten die Organisatoren viele Gäste begrüßen. Insgesamt haben sie 480 Besucher inclusive der Kinder gezählt, und das trotz bestem Sommerwetter.

Der Geflügelverein ist sehr zufrieden und freut sich, dass in der letzten Zeit neben Erwachsenen auch einige Jungzüchter dazugekommen sind. Scheinbar ist die Geflügelzucht wieder im Trend, meinen die Verantwortlichen. 442 Hühner, Zwerghühner, Enten, Gänse, Tauben und Ziergeflügel wurden von sechs Preisrichtern in Augenschein genommen und bewertet. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern.

Vereinsmeister wurde Hermann Wilkens mit schwarzen Zwerg-Australorps, Vereinsvizemeister wurde Gerd Hilken mit Hochbrutflugenten wildfarbig. In der Jugenabteilung wurde Valeska Ahrens mit Zwerg-Seidenhühnern birkenfarbig Vereinsmeisterin und Bente Meier Vizemeister mit Deusche Zwergreichshühner birkenfarbig. Der Gemeinde Pokal ging an Wilhelm Harman aus Emtinghausen für Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig. Der Karl-Heinz-Hastedt-Gedenkpreis wurde an Heinz Brünjes für Zwerg-Wyandotten orangefarbig-gebändert vergeben.

Der Geflügelzuchtverein Grasberg hofft, dass er mit seiner der Schau das Interesse für die Geflügelzucht geweckt hat.