Auch für diverse Außenarbeiten wie einen Fassadenanstrich steht Henkel als Mitglied in der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer, solange es die Temperaturen erlauben, zur Verfügung.

Seine Firma hat Tradition: Der Malereibetrieb Menkens wurde 1939 von Wilhelm Menkens gegründet und befand sich zu dieser Zeit in der Obervielander Straße. 1972 übernahm dessen Sohn Klaus das Unternehmen. Henkel, der seit drei Jahrzehnten Malermeister ist und seit 1992 als Geschäftsführer bei Menkens angestellt war, übernahm 1998 das Geschäft. Ihn unterstützen heute Ehefrau Susanne und vier Gesellen. Das Büro befindet sich inzwischen in der Dovemoorstraße. Doch das Team mit drei Fahrzeugen viel in Bremen und umzu unterwegs und kümmert sich um die Kundenwünsche.

Neben den klassischen Malertätigkeiten übernimmt der Betrieb auch Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich, Tapezieraufträge sowie das Verlegen von Decken-, Wand- und Bodenbelägen wie Teppich, Vinyl, Kork und Laminat. Lackierungen, Fassadenbeschichtungen sowie -gestaltungen gehören mit zu dem Aufgabenspektrum des Unternehmens. Spezielle Spachteltechniken gehören bei Henkel ebenfalls zum Handwerk. Zudem bietet er Wärmedämmungen an.

„Die termingerechte Ausführung und die individuelle Beratung des Kunden vor und während der Umsetzung stehen an erste Stelle“, erläutert Henkel. Das gelte auch im Frühling, wenn das Auftragsbuch wiederum gut gefüllt ist.

Weitere Informationen über den Malereibetrieb gibt es unter Telefon 58 15 00 sowie im Internet unter www.menkens-maler.de.