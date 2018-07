Im weiteren Verlauf leitete die Osterholzer Bundestagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Christina Jantz-Herrmann in die Thematik „SPD und Gewerkschaften“ ein. Sie erinnerte an den Tag der Arbeit und nutzte diesen Anlass, um ihre Partei aufzufordern, „auch weiterhin den Schulterschluss mit den Gewerkschaften“ zu suchen. Anschließend blickte sie auf die zurückliegende und fast abgeschlossene Legislaturperiode zurück und stellte als Errungenschaften des Koalitionspartners SPD vor allem den Mindestlohn, die Rente mit 63 und das Transparenzgesetz zur Bekämpfung der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern in den Mittelpunkt. Gleichzeitig forderte sie mit Blick auf die nächste Legislatur „Fehlentwicklungen, die wir mit verantwortet haben, zu korrigieren“ und drückte damit ihre Unterstützung der Ansätze von Martin Schulz aus. Gleichzeitig forderte die Abgeordnete die Deckelung von Managergehältern bei denen, so Jantz-Herrmann, „jeder gesunde Maßstab“ verloren gegangen sei. Ein weiteres Anliegen: die Abschaffung sachgrundloser Befristung bei Arbeitsverträgen. Nach diesem Statement trat der Landtagskandidat der Osterholzer SPD, Jürgen Kuck, ans Mikrofon. Kuck beschäftigte sich in einer kurzen kämpferischen Rede vor allem mit der Ausnutzung von Leih- und Zeitarbeit und appellierte dafür, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Auswüchsen bei dieser Form der Beschäftigung von Menschen entschieden entgegen zu treten.

Nachdem nun durch die beiden Eingangsstatements die Position der Politik klar gestellt worden war, sprach als nächster Mario Böschen, Betriebsratsvorsitzender der Faun GmbH. Böschen stellte den Haus-Tarifvertrag von Faun vor und rückte die Interessen der Arbeitnehmer in den Fokus. Die ebenfalls anwesende DGB-Vertreterin Daniela Teppich berichtete vor allem über die Sorgen der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder bezüglich einer auskömmlichen Rente im Alter.

Anschließend trat der Hauptreferent der Veranstaltung, der Geschäftsführer des GHBV (GesamtHafenBetriebsVerein) Bernt Kamin-Seggewies, auf die Bühne. Er schilderte kurz die Geschichte des GHBV, der sich seit über 100 Jahren als Personaldienstleister für Hafen und Logistik versteht. Dabei handelt es sich um kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern um einen Verein, der sich je zur Hälfte als arbeitgebernah und gewerkschaftsorientiert sieht.

Aktuelles Thema beim GHBV, das auch im Landkreis Osterholz, wo viele Beschäftigte wohnen, auf den Nägeln brennt: Der Arbeitsplatzabbau in den Seehäfen infolge des Strukturwandels der gesamten Hafenwirtschaft, die harter Konkurrenz, zum Beispiel aus Südostasien, ausgesetzt ist. Der Geschäftsführer betonte, dass der Arbeitsplatzabbau möglichst sozialverträglich ablaufen soll und lobte ausdrücklich die deutsche Mitbestimmung, die ab einer bestimmten Betriebsgröße die Beteiligung auch der Arbeitnehmer bei Entscheidungsprozessen vorsieht, und die so das Arbeitgeberlager in gewisser Weise diszipliniere, so Kamin-Seggewies.