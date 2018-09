„Ich sehe noch vor mir, wie zwei halbe Zimmer auf die Bühne fuhren und sich in der Mitte trafen. Auf jeder Seite stand ein Bett, dort schliefen Peter und Anneliese, die Mutter kam durch eine Tür herein und hing ein Netz Apfelsinen auf, und durchs Publikum lief der Maikäfer in einem Lederkostüm“, erzählt er. Seit er denken kann, liebt Michael Müller das Theater, die Bühne, die Musik. Wenn er als Kind einmal nicht das Ohnsorg-Theater im Fernsehen schauen durfte, wurde er ungemütlich. Heute schlägt es ihm auf die Laune, wenn er Beliebigkeit über sich ergehen lassen muss. Die will er von der Musikschule Delmenhorst unbedingt fern halten. Dafür gibt er, der Leiter, alles, was er kann.

„Mr. Musical“ wird Müller in Delmenhorst genannt. Das mag er nicht, und es klingt auch viel zu profan für das, was er jedes Jahr mit dem Musiktheater-Ensemble auf die Bühne bringt: große Kunst. Gerade hatte die Operette „Ball im Savoy“ Premiere und wird schon jetzt groß gefeiert. Für Müller ist das Genugtuung, aber auch Druck. „Wenn es heißt, dass das aktuelle Stück wieder so ein großer Erfolg ist, gehe ich abends mit Herzrhythmusstörungen ins Bett. Ich denke mir dann schon manchmal, dass es jetzt aber mal gut ist“, erzählt er.

Ist es natürlich nicht. Müller lebt für das, was er tut. Das spürt man allein schon, wenn er von Theater, Operette, Musical, Musik, deren Geschichte und dem damaligen Zeitgeist spricht. Dann beginnt sich das Hier und Jetzt zu drehen, Müller nimmt seinen Zuhörer mit in die 1920er- und 1930er-Jahre, und man erfährt, dass Operette eigentlich nichts Miefiges ist, sondern einmal Sex, Drugs und Rock‘n‘Roll war. Und so möchte Müller sie auch wieder auf die Bühne bringen.

Er ist ein Macher – und das mit Herzblut. Im Grundschulalter hat der gebürtige Delmenhorster schon Theater gespielt. Im Keller des Nachbarn führte er ganze Puppentheaterstücke auf. „Als ich dann das erste Mal als Schüler die Aula des Gymnasiums an der Willmsstraße betrat, dachte ich: ‚Hier mache ich Theater‘“, berichtet er. Er suchte Gleichgesinnte zusammen und inszenierte „Der Trauschein“ von Ephraim Kishon.

Nach dem Abitur wollte Müller eigentlich Lehrer für Deutsch und Französisch werden, „aber zu der Zeit hatte ich Gesangsunterricht, und mein Lehrer hat mich zur Aufnahmeprüfung geschickt“, sagt er. Die absolvierte er unter anderem an der Hochschule der Künste in Berlin – wo er auch prompt angenommen wurde. Er wollte Oper singen. Doch dann erhielt er einen Rat: Für die großen Bühnen habe er nicht die richtige Statur – er solle lieber unterrichten.

Er kehrte nach Delmenhorst zurück, als Referent des Kulturdezernenten. Dann wechselte er als hauptamtlicher Gesangslehrer an die Musikschule Delmenhorst. 2005 beerbte er Helmfried Röder als Leiter. Als solcher ist er im Kulturleben nicht ohne Einfluss, den er sich mit Qualität und Kontinuität erarbeitet hat. Seit 35 Jahren führt die Musikschule große Stücke auf, und seitdem sind sie auch riesige Erfolge.

Trotzdem ist sich Müller für nichts zu schade. Von der Suche nach dem nächsten Stück, über die Inszenierung und die Bühnengestaltung, die Überarbeitung des Textes und der Musik, die Verteilung der Rollen und der Proben bis zum eigenen Auftritt macht er alles. Sogar die Requisiten näht er zum Teil selbst. Er versteht sich eben nicht als Chef, sondern als Primus inter pares – als Erster unter Gleichen.

Für ihn stehen nicht Hierarchien, Sympathien oder Antisympathien im Vordergrund, sondern nur eines: „Es soll eine gute Produktion werden“, sagt er. Vermeintlich geniale Beliebigkeit ist ihm ein Gräuel. „Theater ist eine Verabredung zwischen allen Mitwirkenden: Wenn ich dies mache, tust Du daraufhin das und so weiter. Alles muss genau geplant und geprobt werden, sonst funktioniert es nicht“, sagt Müller. „Heutzutage wird dann gerne das Publikum als zu blöd dargestellt“, fügt er hinzu.

Müller will die Zuschauer an die Hand nehmen und durch das Stück führen, schließlich spielen sie seiner Meinung nach die wichtigste Rolle von allen. Das bedeutet nicht, dass seine Inszenierungen langweilig sind – ganz im Gegenteil. „Ich liebe es, Erwartungshaltungen zu enttäuschen. Wenn man denkt, dass gleich einer auf der Bühne schreit, tut er das mit Sicherheit nicht“, sagt er. „Letztlich hat das ganze Ensemble eine große Verantwortung. Da unten sitzen bei jeder Vorstellung 500 Leute, und denen müssen wir nach jeder Vorstellung in die Augen sehen können“, fährt er fort.

Allerdings gibt es für ihn nichts Schrecklicheres, als wenn sich dabei jemand zu wichtig nimmt. Vielmehr sei das Leben wie eine Operette aus alten Zeiten – voller Selbstironie. „Das ist eine Lebenseinstellung, mit der man über vieles hinweg kommt“, ist Müller überzeugt.