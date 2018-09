Im Alpha-Kurs des Christus-Centrums Oasis haben ab dem 20. September alle Interessierten die Gelegenheit, in Gemeinschaft den großen, auch persönlichen, Fragen des Lebens nachzugehen und dabei den christlichen Glauben zu entdecken.

„Alpha ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, seine Meinung zu sagen und Antworten zu erhalten. Niemand ist gezwungen etwas zu sagen und es gibt nichts, was man nicht fragen darf“, fasst Pastor Axel Dohle den Kurs zusammen. Jeder Abend besteht aus drei Teilen: einem gemeinsamen Essen, einem kurzen Vortrag zum Thema und genügend Zeit, in der gefragt und diskutiert werden darf.

Der Alpha-Kurs geht über zehn Abende, ist kostenfrei und findet ab dem 20. September jeweils am Donnerstag um 19 Uhr im Christus-Centrum Oasis in der Goebelstraße 55 in Lilienthal statt. Mehr Informationen auf www.ccoasis.de und www.alphakurs.de. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0 42 98 / 305 83 oder unter der E-Mail-Adresse info@ccoasis.de erbeten.