An zwei Vormittagen setzten sich die Jugendlichen des neunten und zehnten Jahrgangs beider Schulen in der Begegnung mit Zeitzeugen mit den unmittelbaren Erfahrungen von Ausgrenzung, Hass und Faschismus auseinander und entwickelten in anschließenden Workshops einen eigenen Beitrag zu einer lebendigen, kritischen Erinnerungskultur.

Die Beteiligten des Projekts zur kritischen Erinnerungskultur.

Inspiriert wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst von dem Stück „Zirkus – Freiheit – Gleichschaltung“, welches die Gruppe Cins (Circus im Nationalsozialismus) höchst eindrucksvoll auf die Bühne der Begu brachte. Gleichsam assoziativ setzt Cins die Erinnerungen der jüdischen Zirkusartistin Irene Bento in Bild und Klang um, raumfüllend, symbolgeladen, mit sparsamen, doch höchst eindrucksvollen Mitteln.

Den Textfragmenten, allesamt Zitate aus Bentos Buch „Der Clown und die Zirkusreiterin“, werden kurze Sequenzen aus Pantomime, Jonglage und Artistik an die Seite gestellt, die den verstörenden Inhalt des Textes nicht einfach nur illustrieren, sondern gerade im Zusammenspiel mit der Ästhetik auf der Bildebene dessen Brutalität schonungslos übermitteln. Dabei wird das aus Jugendlichen bestehende Publikum zuweilen auch interaktiv eingebunden: Noch während es sich die von Mitgliedern der Gruppe Cins freundlich angebotenen Pfefferminzbonbons in den Mund steckt, erfährt es, was die Protagonistin als verzweifeltes Kind alles unternommen hat, um der menschenverachtenden Etikettierung als „stinkende Jüdin“ zu entgehen.

In einem anschließenden Block sensibilisiert der Kölner Rapper Kutlu Yurtseven das Publikum mit seinen Ausführungen für die Taten des „Nationalsozialistischen Untergrundes“. Yurtseven, der als Anwohner der Kölner Keupstraße von den dortigen Anschlägen unmittelbar betroffen war, berichtet von den Auswirkungen der Anschläge und der anschließenden Ignoranz der ermittelnden Personen. Dann schlägt er den Bogen zur aktuellen politischen Situation und zur Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler und verdeutlicht den Jugendlichen, dass nicht die Nationalität, sondern einzig die eigene Persönlichkeit darüber entscheidet, ob ein Mensch irgendwann einmal straffällig wird.

Den Höhepunkt der Begegnungen schließlich bilden der Auftritt und die Erzählungen der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano am Freitag. Vor mucksmäuschenstillen Jugendlichen liest die inzwischen 93-Jährige aus ihren Erinnerungen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Joram Bejarano am E-Bass und dem Rapper Kutlu Yurtseven tritt sie anschließend vor die Schülerinnen und Schüler, singt und spielt jüdische und antifaschistische Lieder, Lieder gegen Gewalt und Hass.

Auch die in Workshops entwickelten Rap- und Filmbeiträge der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Erinnerung“ gelangen an diesem Vormittag auf die Bühne. Gemeinsam also blickt man auf die Zeit – die eigene und die vergangene, kritisch, betroffen, hoffnungsvoll, begeistert. Stolz sein kann man nur auf etwas, das man geleistet hat, das war eine der vielen Erkenntnisse dieser intensiven Stunden mit den hochkarätigen Begegnungen in der Begu. Der besondere „Stolz“ aber auf die eigene Nationalität, die man nicht selber geleistet hat, ist leer und vor allem, so lernten die Schülerinnen und Schüler, er grenzt andere Menschen aus. Gegen Ausgrenzung, Gewalt und Intoleranz, für Zivilcourage und ein friedliches Miteinander: Die in der Begu verbrachten Stunden werden den Schülern nachdrücklich in Erinnerung bleiben.