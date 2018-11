Die kleine Ortschaft Wittlohe wird von vielen Durchfahrenden auf der Landesstraße L159 kaum wahrgenommen, da die gut ausgebaute Strecke durch den Ort relativ kurz ist. Beim Passieren der Ortseingangsschilder seien schon in einiger Entfernung die Ortsausgangschilder zu erkennen, sagt Ortsvorsteher Michael Jeske. Deswegen würden viele Autofahrer nicht abbremsen.

In der Kirchlintelner Ortschaft befinden sich an der L159 in einem Radius von 100 Metern vier Bushaltestellen, an denen unter anderem zahlreiche Schulkindern ein- und aussteigen. Um Klarheit über die gefahrenen Geschwindigkeiten zu bekommen, hat die Kirchlintler Gemeindeverwaltung ihre Geschwindigkeitsmesstafel jeweils für 50 Tage in beide Fahrtrichtungen der Straße aufgestellt.

„Seit Kurzem liegen die Ergebnisse der Auswertung vor, das Ergebnis ist eindeutig: Durch Wittlohe wird zu schnell gefahren“, sagt der Ortsvorsteher. Im Durchschnitt ist eine Geschwindigkeit gemessen worden, die die vorgeschriebene Begrenzung von 50 Kilometer pro Stunde um bis zu 30 Prozent überschreitet. Ab sofort sei deswegen auch in Wittlohe mit Radarkontrollen zu rechnen.