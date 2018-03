Der Bremer Tierschutzverein bietet bereits seit mehr als 30 Jahren den Service „Nimmst Du mein Tier, nehm ich Dein Tier“ an. Durch dieses Angebot werden Tierhalter zusammengeführt, die ihre Tiere auf Gegenseitigkeit betreuen. Für viele Tierhalter praktisch, für Bello und Co. eine Gelegenheit, auch einmal mal Urlaub von Herrchen oder Frauchen zu machen – und das meist mit einem Artgenossen. Der Service ist kostenlos, Voraussetzung ist eine gültige Impfung und bei Hunden eine Haftpflichtversicherung. Die Aktion läuft in Bremen das ganze Jahr über.

Da bereits sehr viele Anfragen vorliegen, sucht der Bremer Tierschutzverein dringend noch Tierhalter, die an diesem Angebot teilnehmen möchten oder Tierfreunde, die bereit sind, für einige Zeit ein Tier bei sich aufzunehmen.

Infos bei der Geschäftsstelle unter Telefon 0421 / 35 22 14.