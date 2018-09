Bremen-Nord. Am Wochenende des 10. bis 12. August lud die Tischtennisabteilung der SG Aumund-Vegesack in der Schulsporthalle 2 der Gerhard-Rohlfs-Oberschule zu ihrem ersten Turnier ein. Den Start machten die Senioren am Freitagabend, es spielten zwölf Teilnehmer den Sieger aus. Am Ende hatte Marcus Kunte (SG Aumund-Vegesack), der im Finale mit 3:0 (11:2, 11:6, 11:9) gegen Werner Wickemeyer (Tura Bremen) gewann, die Nase vorne.

Sonnabendmorgen ging es dann mit der ausgebuchten Erwachsenen-Konkurrenz bis 1500 TTR-Punkte weiter. In zwei Fünfer-Gruppen und zwei Secher-Gruppen wurden die Gruppensieger ermittelt. Anschließend ging der Weg für Frank Lehmann vom Vegesacker Turnverein, der im Achtelfinale ein Freilos erwischte, bis ins Endspiel, wo er dem Sieger Nick Jansen (Neurönnebecker TV) knapp in fünf Sätzen unterlag. Nachmittags durfte dann die Leistungsklasse 2 bis 1800 TTR-Punkte ran. Über vier Gruppen à vier Spieler ging es dann für Frank Stoldt (Tus Wremen) und Robert Grabowski (SG Aumund-Vegesack) bis ins Finale. Hier musste Frank Stoldt im vierten Satz erst zwei Matchbälle gegen sich abwehren, um später mit 3:2 zu siegen.

Am Abend folgte dann die Doppelkonkurrenz. Souverän spielten sich Frank Selking und Gerrit Meyer von der SG Aumund-Vegesack durchs Turnierfeld und gewannen das Finale der Hauptrunde klar mit 3:0. Am Sonntag ging es um 10 Uhr mit der Konkurrenz 3 mit 14 Teilnehmern bis 1650 TTR-Punkte los. Diese war fest in der Hand des SV Werder Bremen und im Finale trafen dann mit Mika Böhme und Harald Phieler zwei Vereinskameraden aufeinander. Am Ende siegte dann doch die Erfahrung und Harald Phieler behauptete das Finale mit 3:2 für sich.

Beim Turnier der Erwachsenen 1 gab es kaum Überraschungen, und somit war das Finale zwischen Matti von Harten (TSV Lunestedt) und Jakob Guzmann (SG Aumund-Vegesack) perfekt. Der eine oder andere Zuschauer hatte mittlerweile auch den Weg in die Halle gefunden, in der Hoffnung ein spannendes Endspiel erleben zu dürfen – doch Jakob Guzmann gewann das Finale glatt mit 3:0 und man merkte ihm die Freude über den Sieg gegen einen Regionalligaspieler deutlich an. Alle Sieger durften sich über Gutscheine von Powerspin Tischtennis oder attraktive Sachpreise freuen und fanden besonders die familiäre Atmosphäre in der Halle toll. Somit wird es eine Fortsetzung des Turniers im nächsten Jahr sicherlich geben, kommentiert Rene Rautenhaus von der Turnierleitung das erfolgreiche Event.