CSU-Bundesminister Horst Seehofer wird künftig nicht mehr auf Twitter aktiv sein. Grund dafür sei der Umgangston in den sozialen Medien, der oft "platt und flach, gehässig und bösartig" sei. "Von so einer Community möchte ich nicht Teil sein", stellte der deutsche Innenminister klar. (Adam Berry / Getty Images)

Wenn man an Donald Trump denkt, fällt relativ schnell auch das Schlagwort Twitter. Mithilfe des Social-Media-Dienstes hat sich der US-amerikanische Präsident schon über Journalisten und angebliche „Fake News“ ausgelassen, sich über politische Konkurrenten lustig gemacht oder ausländische Staatschefs aufs Härteste attackiert. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hingegen konnte sich mit Twitter nie wirklich anfreunden.

Nicht einmal ein Jahr, nachdem der 70-Jährige seinen ersten Tweet abgesetzt hatte, verkündete der bayerische Politiker nun das Ende seiner Twitter-Aktivitäten. In einem Interview mit dem „Donaukurier“ kritisierte er den Umgangston in den sozialen Medien: „Gelegentlich schaue ich mir dann an, wie das kommentiert wird, und was ich da lese, ist oft dermaßen platt und flach, gehässig und bösartig.“ Für den langjährigen CSU-Chef ist klar: „Von so einer Community möchte ich nicht Teil sein.“

Der Twitter-Account Seehofers glich allerdings auch vor seinem offiziellen Rückzug schon einem Brachland. In seinen insgesamt nur zwei Beiträgen teilte der 70-Jährige lediglich seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender mit und gratulierte Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Ernennung zur CDU-Vorsitzenden. Nach eigener Aussage will Horst Seehofer das Twittern nun den Experten im Innenministerium überlassen: „Wir haben hier ein Social-Media-Referat, und die machen das sehr seriös. “