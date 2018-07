Zahlreiche Teilnehmer werden zum 52. internationalen Volkswandertag im September erwartet. An den zu ­besuchenden Kontroll- und Stempelstellen wartet oft auch eine kleine Erfrischung. (Wanderclub Edelweiß Ganderkesee)

Internationalen Volkswandertag inklusive Radfahren und Schwimmen aus. Teilnehmen kann jeder, und die Veranstaltung findet unabhängig von der Witterung statt.

Auch in diesem Jahr werden wieder eine fünf und zehn Kilometer lange Wanderstrecke sowie eine 30 Kilometer lange Fahrradroute angeboten. Die

20 Kilometer lange Wandertour wird zugunsten einer 15 Kilo­meter messenden Strecke aufgegeben.

Die Starts per Pedes und per Pedale erfolgt zwischen 7 und 10 Uhr beziehungsweise zwischen 7 und 11 Uhr in der Aula der Oberschule des Schulzentrums „Am Steinacker“. Die

späteste Ankunft im Ziel –

wiederum die Oberschule – ist für 14 Uhr angesetzt.

Wer nach der Fuß- oder Radtour noch genügend Kräfte hat, kann seine Muskeln beim Schwimmen einsetzen. Dafür steht das Ganderkeseer Hallenbad am Steinacker von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Alle Disziplinen werden unabhängig voneinander gewertet, teilt das Organisationsteam des Wanderclubs Edelweiß mit. Die erworbenen Startkarten müssen dabei die erforder­lichen Stempel aufweisen, die die Teilnehmer auf den Kontroll- und Verpflegungsstellen entlang der Strecken erhalten. Nur damit können die Wanderer, Radler und Schwimmer wiederum den Wertungsstempel für das internationale Volkssportabzeichen erhalten.

Wer möchte, kann sich vor dem Aufbruch, aber auch an den Kontrollstellen auf den Strecken sowie im Ziel mit leckeren belegten Broten, Kuchen, Kaffee und ­anderen Getränken stärken. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro.

Der Wanderclub Edelweiß ­erwartet wieder viele eifrige Teilnehmer aus Ganderkesee und anderen niedersächsischen Orten sowie aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord­rhein-Westfalen. Die personenstärksten Gruppen werden dabei mit Pokalen ausgezeichnet. Das Team mit den meisten Mitstreitern erhält einen Wanderpokal – gestiftet vom Vorsitzenden des TSV Ganderkesee Andreas Dietrich. Die Schirmherrschaft hat wie gewohnt die stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin Christel Zießler übernommen. Sie wird gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Christian Dürr, der seinen Besuch angekündigt hat, die Pokale überreichen.

„Ohne die Bereitschaft unserere Mitglieder, tatkräftig anzupacken, könnten wir keine Wandertage ausrichten. Deshalb bin ich mächtig stolz auf unseren Club“, lobt der Edelweiß-Vor­sitzende Uwe Meyer, der sich ­zugleich bei der Gemeindeverwaltung und örtlichen Firmen bedankt. „Zum Beispiel leiht uns die Firma Garten- und Landschaftsbau Heitmann einen Transportwagen für die Beförderung des Equipments“, schildert er. „Auch sind wir dankbar für die Unterstützung vieler Bürger und Betriebe, die uns Stellflächen zur Verfügung stellen.“

Weitere Informationen gibt es bei Uwe Meyer unter der Telefonnummer 0 42 22 / 12 81 oder 01 76 / 64 75 87 85.