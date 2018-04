Im Mittelpunkt steht die erfolgreiche und fundierte Trainingsmethode der Mentalen Aktivierung, kurz MAT. In vier Einheiten bietet der Einstiegskurs eine abwechslungsreiche Mischung aus Information und Training für jedes Alter. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Hier kann man lernen, wie man einfach und mit schnellem Erfolg die geistige Leistungsfähigkeit fit halten und Überlastungen besser vermeiden kann. Der Kurs trifft sich ab 14. Mai zweiwöchentlich montags von 10 bis 11.30 Uhr im Sport-Haus des TSV Etelsen in der Schulstraße. Die Kosten betragen 60 Euro pro Person. Informationen und Anmeldungen (bis 7. Mai) unter Telefon 0 42 07 / 69 79 45 oder per E-Mail an info@michaelis-gehirntraining.de .