Eines DFB-Pokal-Halbfinales mehr als würdig: der Empfang der Mannschaft durch die Fans. (nordphoto / Rauch, nordphoto)

Es war ein packendes Spiel – dieses Halbfinale des DFB-Pokals. Werder startete stark, ließ sich durch die beiden Treffer der Bayern nicht entmutigen und kam innerhalb von

nur 67 Sekunden zum Ausgleich. Das Stadion tobte, die Mannschaft lebte.

Dann kam Kingsley Coman nach einem leichten Schubser von Theodor Gebre Selassie im Sechzehnmeterraum zu Fall. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Elfmeter, Robert Lewandowski traf. „Das ist lächerlich. Also wenn das ein Elfmeter ist. Ganz leichter Kontakt“, sagte Werders Max Kruse nach dem Spiel in der ARD. „Wir haben einen Videobeweis. Wenn er das nicht sieht, können wir ihn wieder abschaffen.“ Bayerns Thomas Müller bewertete die Situation naturgemäß anders: „ Ich würde sagen, es war nicht sehr clever, ohne Chance auf den Ball noch mal so nachzudrücken. Deswegen war es für mich schon ein Elfmeter.“

Das ausverkaufte Weserstadion bot einen prächtigen Rahmen für das Spiel. Mit dem Schlusspfiff ging eine großartige Serie des SV Werder Bremen zu Ende: Mehr als 30 Jahre lang war das Team bis dahin in DFB-Pokalheimspielen unbesiegt. (nordphoto / Stoever, nordphoto)

Dr. Jochen Drees, fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim DFB, stellte einen Tag nach dem Spiel fest: „Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt.“ Eine Aussage, die Kruse und viele andere bestätigt – ausgeschieden ist Werder dennoch.