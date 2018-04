Dies lag vor Kurzem im Fokus des Reitvereins Tarmstedt. Mit einem Lehrgangswochenende bei Waltraud Böhmke konnten sich die Teilnehmerinnen mit ihren Pferden diesen Problemen stellen.

In der allerersten Einheit ging es in die Theorie und Absprachen, was für Probleme die Reiter mit ihrem Sportpartner Pferd haben. Danach ging es in den praktischen Teil des Lehrgangs, in die Bodenarbeit oder den Sattel, je nach Schwerpunkt des Besitzers. In der Reithalle standen Tonnen, Hütchen und auch die „gruselige“ Plane lag auf dem Boden, Situationen die auch im Alltag passieren können, selbst ein Regenschirm ist schon für das eine oder andere Pferd ein Hindernis und für das Tier ein Grund, an dieser Stelle nicht weiter zu gehen.

Hier wurden unter der fachlichen Anleitung von Waltraud Böhmke alle Teilnehmer in Ruhe und mit Gelassenheit an die Aufgaben herangeführt und diese bewältigt. Hier war es auch egal, ob vom Boden aus oder aus dem Sattel, mit dem richtigen Gespür und Vertrauen wurde die Sicherheit an das Pferd vermittelt, dass nichts Schlimmes passieren kann. Der Reitverein Tarmstedt bedankt sich bei Waltraud Böhmke wieder für einen überaus gelungenen Lehrgang.