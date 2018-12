Freuten sich über die Spende: Mitarbeiter von DRK und Stadtwerken.

Der Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Osterholz, Patrick Grotheer, und die Fachbereichsleitung Kindertagestätten, Danae Papageorgiou, staunten nicht schlecht über dieses außergewöhnliche Engagement der Stadtwerke und bedankten sich im Namen der über 650 betreuten Kinder in den DRK-Einrichtungen sehr herzlich. „Wir können das Geld natürlich sehr gut gebrauchen“, freute sich Danae Papageorgiou. „Die Spende wird für das Thema Demokratiebildung in der Kita eingesetzt, was derzeit in unseren zwölf Einrichtungen eingeführt wird. Beteiligungsverfahren von Kindern sind der Schlüssel zur Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder, der Gestaltung von Inklusion und ein aktiver Beitrag zum Kinderschutz“, erläuterte die Fachbereichsleiterin weiter.

Patrick Grotheer betonte, dass ohne die großzügige Unterstützung der Stadtwerke die Materialien für dieses Projekt nicht in dem Umfang hätten beschafft werden können. „Auf diese Weise wird an allen DRK-Standorten des Landkreises die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher gleichermaßen gezielt unterstützt“, stellte der DRK-Kreisgeschäftsführer sichtbar erfreut fest.

Anke Steinbeck zeigte sich ebenfalls begeistert, dass mit dem Projekt einem Spendenzweck gedient wird, der sich im gesamten Geschäftsgebiet der Stadtwerke positiv auswirkt: „Mit dem DRK-Kreisverband Osterholz unterstützen wir einen Partner, der genau wie die Osterholzer Stadtwerke in vielfältiger Hinsicht für unsere Region aktiv ist. Dieses möchten wir mit unserem Spendenbeitrag unterstreichen.“