Dazu hatten sie mit dem Bürgerhaus und dem Round Table 92 Bremen-Nord Partner, die sie bei der Umsetzung unterstützten.

Sara Dähn sang dabei unter dem Titel „Musical meets Rock und Pop“ unter anderem Songs von Frank Sinatra, Lady Gaga, Queen, Abba, Udo Jürgens und auch eigene Songs wie „Leben“, „Sternenstaub“ und „Cool“. Thomas Blaeschke leitete die Band und moderierte unterhaltsam, teilweise locker plaudernd mit dem Publikum.

Am Ende konnten 500 Euro an den Round Table übergeben werden, der mit dem Geld „Fruchtalarm“ unterstützt. Bei dieser bundesweiten Initiative gehen zum Beispiel in Bremen Helfer in die Kinderklinik und mixen mit krebskranken Kindern Cocktails. „Der Ansatz ist großartig“, erklärt Sara Dähn, „Krebskranke verspüren oft Appetitlosigkeit. Hier kommen mehrere Aspekte synergetisch zusammen: Die Kinder erfahren zusätzliche Aufmerksamkeit, sie spielen quasi beim Mixen der bunten Säfte und das Resultat wollen sie dann auch trinken.“

Für Voice Over Piano ging es sofort weiter zur nächsten Spendengala: ins Liberty Warehouse Brooklyn in New York, wo sie als Star Act bei einer Spendengala auftraten. Hier wird allerdings der Spendenerlös deutlich höher sein, denn die Tickets kosteten ab 250 Dollar aufwärts pro Person.

Übrigens kommt Voice Over Piano dieses Jahr noch einmal zurück nach Bremen und gibt am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr ein weiteres Konzert unter dem Titel „Musical meets Rock und Pop“ im Kleinen Saal der Bremer Glocke zugunsten der Jugendfeuerwehr im Lande Bremen. Karten gibt es im Ticketshop des WESER-KURIER, bei Nordwest Ticket, über den Online-Shop von VoiceOverPiano.com und bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.