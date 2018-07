Bewerbungsfrist endet am 31. Juli

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Geld für Spielplätze zu gewinnen

FR

Landkreis Verden. „In den Gemeinden und Städten meines Wahlkreises gibt es noch viele Spielplätze, die der Sanierung bedürfen oder einfach nicht kindgerecht sind“: Um das zu ändern, macht der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt auf die Fanta-Spielplatz-Initiative aufmerksam und ruft zur Teilnahme an dem Wettbewerb auf. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk werden auch in diesem Jahr wieder deutschlandweit 150 Spielplätze finanziell unterstützt.