Besonders effizient wird das Wärmekonzept, wenn die Bestandteile eines modernen Heizsystems auf- einander abgestimmt sind und sich vernetzt regeln lassen. (Kermi GmbH/akz-o)

Experten geben Tipps, wie sich Hausbewohner bei angenehmen Temperaturen wohlfühlen und zugleich ihren Geldbeutel schonen.

Regenerative Energien nutzen

Viele deutsche Haushalte heizen mit Öl oder Gas. Doch die Kosten für die fossilen Brennstoffe steigen kontinuierlich an. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Energie auf der gesamten Welt und der Verknappung der endlichen Ressourcen wird sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Langfristig lohnt sich deshalb der Umstieg auf regenerative Energiequellen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Eine Möglichkeit ist die Wärmepumpe. „Diese entzieht der Umgebung Energie und wandelt sie in Heizungswärme um. Orientierung in puncto Effizienz bieten der COP-Wert und die Jahresarbeitszahl“, sagt Andreas Jahrstorfer, Experte für Wärmepumpen und Smart-

home beim Raumklima-Spezialisten Kermi. Die COP- Kennzahl gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der erforderlichen Antriebsenergie an, die Jahresarbeitszahl informiert über die Effizienz.

Smart heizen nach Bedarf

Das richtige Heizverhalten spart Geld. Jedes Grad weniger bei der Raumtemperatur reduziert die Energiekosten um circa sechs Prozent. Dennoch sollte niemand im Wohnzimmer frieren. Der Markt für Smarthome-Geräte bietet in verschiedenen Preissegmenten intelligente Lösungen, um Komfort und Effizienz zu verbinden. In vielen Systemen lassen sich auf den Tagesablauf abgestimmte Heizzeiten programmieren, die an Heizkörper oder Fußbodenheizungen kommuniziert werden. Einige Systeme sind sogar lernfähig und passen sich den Gewohnheiten der Hausbewohner an.

Ein aufwendiger Umbau der vorhandenen Heizungsanlage ist für die neuen Technologien meist gar nicht erforderlich. Bereits der Austausch der Heizthermostate durch smarte Thermostate, die sich per App auf dem Smartphone steuern lassen, kann Kosten sparen.

Nicht zu viel Wärme produzieren

Doch nicht nur Heizkörper und Fußbodenheizung lassen sich intelligent steuern. „Entscheidend für Effizienz und Komfort ist es, dass sich der Wärmeerzeuger genau an den tatsächlichen Bedarf anpasst und dass das Zusammenspiel aller Heizkomponenten optimiert ist“, erläutert der Experte. Dafür sind beispielsweise in einigen Systemen alle Komponenten genau aufeinander abgestimmt und lassen sich vernetzt regeln. Die Wärmepumpen haben eine modulierende Betriebsweise, das heißt, sie erzeugen nur so viel Wärme, wie tatsächlich benötigt wird.

Richtig lüften

Heizkosten sparen klappt nur dann gut, wenn keine Energie „verheizt“ wird. Für ein gesundes Raumklima und um etwaiger Schimmelbildung vorzubeugen, ist das Stoßlüften ein Muss – mehrmals am Tag sollten die Fenster dafür weit geöffnet werden. In der Regel reichen gängigen Ratgebern zufolge fünf bis maximal zehn Minuten sowie fünf Wiederholungen im Tagesverlauf. So bleibt die Wärme im Raum, das Geld in der Kasse und der Schimmel hat keine Chance.