Hape Kerkeling erhält die Ehrenauszeichnung des Bayerischen Fernsehpreises. (Andreas Rentz / Getty Images)

Drei Trophäen aus dem Freistaat nennt er, neben vielen anderen, schon sein Eigen. Nun kommt die vierte hinzu: Hape Kerkeling bekommt den Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises verliehen. Überreicht wird der „Blaue Panther“ dem 53-Jährigen am 18. Mai bei der 30. Ausgabe der Gala im Münchner Prinzregententheater. RTL zeigt eine Aufzeichnung der von Barbara Schöneberger moderierten Show am Freitag, 20. Mai, 22.45 Uhr.

Schon jetzt gab es für den Entertainer ein lobendes Statement des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder: "Ob als Politiker oder Königin, Hape Kerkeling bringt uns mit großem schauspielerischen Talent und feinem Humor zum Schmunzeln. Den Menschen Kerkeling zeigt er uns in der Beschreibung seiner Pilgerreise und stellt damit abermals seine vielen verschiedenen Facetten unter Beweis. Mit der Verleihung des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten an Hape Kerkeling würdigen wir ein Multitalent!" Kerkeling sei "einer "der ganz großen Humoristen der Gegenwart", so Söder, der den Preis übergeben wird.

Hape Kerkeling sei laut Jury "ein Entertainer, der sich generationen- und genreübergreifend einen Platz im Unterhaltungs-Olymp gesichert hat". (Andreas Rentz/Getty Images)

In der Begründung der Jury heißt es über den Ehrenpreisträger: „Hape Kerkeling bringt uns zum Lachen, ohne andere zu verletzen. Humor und Menschlichkeit - eine ebenso seltene wie wunderbare Mischung. Sein Instinkt für die kleinen Tücken unseres Alltags ist einzigartig.“ Kerkeling sei „ein Entertainer, der sich generationen- und genreübergreifend einen Platz im Unterhaltungs-Olymp gesichert hat“. Für den gebürtigen Recklinghausener wird der Gala-Abend eine Rückkehr ins Rampenlicht. Kerkeling beeindete seine Show-Karriere Ende 2014.