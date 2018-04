Diesmal waren klirrende Kälte, Eis und Schnee ständige Begleiter des DPG-Teams.

Trotzdem konnte die Transportcrew mit Heinz Möller, Erich Rottmann, Heinrich Habighorst, Hans-Joachim Becker, Norbert Praßel, Peter Sartisson, Maria und Jerzy Skrzypek, Pawel „Paule“ Maksymowicz sowie Dariusz Grozdziej mit insgesamt acht Fahrzeugen wieder mit einer Ladung von über 16 Tonnen an Sachspenden nach Dolny Slask/Niederschlesien touren, wo sie dringend erwartet wurden.

Insbesondere mit warmer Winterbekleidung für alle Altersschichten wurden diesmal Altersheime, ein Obdachlosenheim, Behindertenbetreuungseinrichtungen sowie eine Einrichtung für Kriegsveteranen und kirchliche Hilfsorganisationen bedacht. Ferner gingen die Sachspenden an die Betreuungsläden für bedürftige Menschen des polnischen Komitees für Soziale Hilfen in der gesamten Woiwodschaft Lubuskie (Lebuser Land), Waisenheime sowie direkt an bedürftige Bevölkerungskreise.

Auch etliche kleinere Haushaltsgeräte und Kinderbetten fanden in Polen erfreute Abnehmer. Außerdem konnten das Bezirkskrankenhaus in Zielona Gora, das dortige Hospiz und die Sozialstation wieder mit medizinischen und orthopädischen Versorgungsgütern wie beispielsweise Rollstühlen, Rollatoren, Gehhilfen, Toilettenstühlen, Badewannenliften und Windeln sowie Reha-Geräten bedacht werden.

Die meisten Sachspenden hatten diesmal die Awo-Sozialkaufhäuser in Oyten-Bassen und Verden, das Verdener Sanitätshaus Müller sowie die DRK-Kleiderkammer in Hoya zur Verfügung gestellt. Der Präsident des polnischen Komitees für Soziale Hilfen in der Woiwodschaft Lubuskie, Zbigniew Pedzinski, Magdalena Plarre vom polnisch-deutschen Freundeskreis in Zielona Gora sowie DPG-Transportleiter Heinz Möller sagten allen Spenderinnen und Spendern aus den Landkreisen Verden, Rotenburg, dem Heidekreis und der Stadt Bremen herzlichen Dank für die zur Verfügung gestellten Waren.

Geradezu fürsorglich war einmal mehr die Betreuung des DPG-Teams durch die Stadt Zielona Gora, die für Unterbringung und Betreuung des Teams vor Ort sorgte. Wodurch auch von der Kommunalpolitik erneut ein Zeichen der Wertschätzung für die Aktionen der DPG Verden gesetzt worden ist.