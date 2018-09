Und so war es dann auch. An einem sonnigen Tag konnte der Verein viele seiner Mitglieder, Kooperationspartner und Interessierte willkommen heißen.

Das Rahmenprogramm und die Location waren auf die Tätigkeit des Vereins hin ausgerichtet. Menschen mit Schädelhirntrauma haben zum Teil Probleme mit Lärm- oder Reizüberflutung. Das Gehirn kann die zahlreichen Eindrücke nicht genug filtern und eine Teilnahme an größeren Veranstaltungen ist nur ganz bedingt und selten in geschlossenen Räumen möglich. Kurze Musikeinlagen oder Redebeiträge von Betroffenen haben zum Nachdenken über den Umgang mit den nicht sichtbaren Einschränkungen, die durch Schädigungen im Gehirn verursacht werden, angeregt. Es wurde viel Raum für Gespräche über individuelle Erfahrungen und Eindrücke geschaffen. Genau dieser Mix hat zur vollen Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Organisatoren geführt.

Carsten Barnack, Gründungsmitglied im Verein und seit gut drei Jahrzehnten beruflich mit Schädelhirntrauma-Betroffenen aktiv, fasst zusammen: „Es ist überaus wichtig, über Schädelhirntraumata und die Folgen für den Alltag aufzuklären. Das öffentliche Wissen über SHT-Diagnosen ist viel zu gering, die Vereinsarbeit demnach enorm wichtig. Das Sommerfest ist ein tolles Angebot für Betroffene, Angehörige und Interessierte, miteinander ins Gespräch zu kommen.”

Der Verein bietet derzeit verschiedene Selbsthilfegruppen für Betroffene und für Angehörige, eine individuelle Alltagsbegleitung für SHT-Betroffene im eigenen Wohnraum und übernimmt eine aktive Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Krankheitsbildes. Weitere Mitglieder sind willkommen, Interessierte können sich auf der Internetseite des Vereins, www.leben-mit-sht.de, oder in der Geschäftsstelle in Vegesack detailliert über die Tätigkeit informieren.