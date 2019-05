Eines der Bilder, die bei der Ausstellung zu sehen sein werden. (Caspar Sessler)

Worpswede (gj). Vom 30. Juni bis 3. November zeigt der Barkenhoff die Ausstellung „Norbert Schwontkowski – Gemalte Poesie“. Sie schließt als letzte von insgesamt drei Einzelausstellungen die Reihe um die Künstlerfreundschaft von Thomas Hartmann, Hartmut Neumann und Norbert Schwontkowski ab. Die drei Maler lernten sich in den 70er-Jahren an der Hochschule für Gestaltung in Bremen kennen und prägten die Bremer Kunstszene maßgeblich.

Der gebürtige Bremer Norbert Schwontkowski zählt zu den bedeutendsten norddeutschen Gegenwartskünstlern der figurativen Malerei. Seine Werke faszinieren durch Darstellungen von Alltäglichem und Absurdem, die er meist in perspektivlosen Bildräumen zu surreal anmutenden, poetischen Gesamtbildern werden lässt. Schwontkowski studierte von 1968 bis 1973 an der Bremer Hochschule für Gestaltung sowie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 1994 wurde er mit dem Bremer Kunstpreis und dem Overbeck-Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. International war Schwontkowski unter anderem in Australien, Schweden, den USA und in den Niederlanden vertreten. Selten hat es ein Bremer Künstler über die europäischen Sammlungen hinaus bis nach New York geschafft.

Die Ausstellung zeigt Stücke aus der Sammlung Seinsoth und umfasst Ölbilder, diverse Arbeiten auf Papier und Künstlerbücher aus verschiedenen Schaffensphasen. Nach Worpswede werden die Werke in Bonn, Den Haag und Bremen gezeigt.

