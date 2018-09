Das Programm lebt von den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, Verbänden und Institutionen. Allein sieben Veranstaltungen hatte zum Beispiel das Mehrgenerationenhaus durchgeführt.

Insgesamt wurden in den Sommerferien 430 Teilnahmeplätze angeboten, die an die teilnehmenden 161 Kinder und Jugendlichen vergeben werden konnten. Viele nutzten dabei die Möglichkeit, mehrere Veranstaltungen zu besuchen. Besonders beliebt waren in diesem Jahr die Fahrt in den Tierpark Ströhen des Schulvereins Dörverden, die Fahrt zu den Karl-May-Spielen der Vereinigung der Selbständigen und das Bootfahren und Zelten der DLRG Dörverden.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung erhielten gleich mehrere Veranstalter aus den Händen des Bürgermeisters eine kleine Anerkennung für ihre langjährige Beteiligung: WSC Westen und Ortsfeuerwehr Westen (40 Jahre), Vereinigung der Selbstständigen (35 Jahre), Revierförsterei Diensthop (30 Jahre) sowie Ernteclub Hülsen und Hegering Allermarsch (20 Jahre).

Der Abend klang mit angeregten Gesprächen und einem leckeren Grillbuffet aus, das das Team des Mehrgenerationenhauses hervorragend vorbereitet hatte. Schnell war man sich einig, dass das angestrebte Ziel, tolle Ferienaktionen zu ermöglichen, voll erfüllt wurde. Und von den Anwesenden war einhellig zu hören, dass man im nächsten Jahr wieder dabei sein wolle. Die Vorfreude auf das Ferienprogramm 2019 könnte für viele Kinder und Jugendliche damit schon die schönste Freude auf den nächsten Sommer sein.