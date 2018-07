An einem sonnigen Julitag haben sich 44 Menschen zum Gemeindeausflug der Kirchengemeinde Bruchhausen aufgemacht. Ziel war das Oldenburger Land. Die erste Station führte in die Stadt Oldenburg. Nach dem traditionellen „Affenfrühstück“ (Bananen zur Stärkung) wurden den Broksern bei einer Stadtführung die Highlights der Innenstadt gezeigt. Am Hafen konnten sich dann alle beim Mittagessen stärken.

Nach der Stadt ging es aufs Land. Die zweite Station des Gemeindeausflugs war das malerische Dorf Hasbergen bei Delmenhorst. In der dortigen Kirche (Foto) hielt Pastor Florian von Issendorff eine Andacht, und der Hasberger Pastor Stephan Meyer-Schürg zeigte der begeisterten Gruppe die Besonderheiten der mittelalterlichen Kirche.

Die letzte Station bot Kaffee und Torte in einem Lokal beim Falkensteinsee in Steinkimmen. Von dort trat die Gruppe am frühen Abend wieder gut gelaunt die Rückreise nach Bruchhausen-Vilsen an. Der Gemeindeausflug wurde von Lisa und Dieter Borcherding, Erika Grüneberg sowie Birgit Bork organisiert. Das Fazit der Teilnehmer am Ende der Tour war klar: Wer nicht dabei war, hat auf jeden Fall etwas verpasst.