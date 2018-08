„Baustellen sind oft mit negativen Eindrücken behaftet, dem wollen wir mit Willy ein wenig entgegensteuern“, erklärt Stadtmarketingbeauftrage Ines Mannott.

Der WESER KURIER hat sich jetzt mit Willy Weyhe zu seinem ersten Interview getroffen.

Hallo Willy, in der Gemeinde gibt es derzeit viele Baustellen. Wo bist du gerade im Einsatz?

Puh, dieser Sommer war ganz schön heiß, so dass mich mein Chef glücklicherweise etwas geschont hat. Das heißt aber nicht, dass ich ganz untätig war und nur im Liegestuhl gelegen habe. Dazu muss man wissen, dass ich nicht nur als Baustellen-, sondern auch als Gemeindemaskottchen im Einsatz bin. So war ich zum Beispiel bei „Summer In The City“ als die WESER-KURIER-Regionalausgabe Regionale Rundschau ihren 40. Geburtstag gefeiert hat und beim Bahnhofsfest habe ich „MIA für Weyhe – Das neue Einwohnerticket“ vorgestellt.

Bei der Gewerbeschau „Weyhe Open“ hattest du deinen ersten Auftritt. Wie waren die Reaktionen der Weyher?

Die Reaktionen waren toll. Irgendwie scheinen mich die Leute zu mögen. Vor allem die Kinder. Ich hoffe, dass lag nicht nur an den Süßigkeiten, die ich verteilt habe. Viele wollten mich streicheln oder haben mir die Hände geschüttelt. Aber auch Erwachsene scheinen mit mir etwas Positives zu verbinden.

Wie lautet dein persönliches Fazit nach einem knappen halben Jahr im Dienst der Gemeinde?

Mein neuer Job macht mir riesig Spaß. Ich habe schon viele Leute kennen gelernt. Mein Chef und meine Kollegen sind auch sehr nett und nehmen Rücksicht darauf, dass ich noch jung bin. Sie suchen beispielsweise ganz gezielt Baustellen, Veranstaltungen sowie Kindergarten- und Schulprojekte aus, die zu mir passen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Und was sind deine konkreten Aufgaben?

Als Gemeindemaskottchen besteht meine Aufgabe darin, eine Verbindung zwischen den Bürgern und der Gemeinde zu schaffen – das soll vor allem ganz unkompliziert geschehen. Gerade Kinder haben oft keine Scheu, streicheln mich und fangen an sich mit mir zu unterhalten. Das finde ich super. Aber auch für die Erwachsenen bin ich scheinbar ein Hingucker.

Wo können die Weyher dich künftig treffen?

In meinem Terminkalender ist bereits der Hollandmarkt in Leeste eingetragen. Da bin ich schon ganz gespannt, was es da alles gibt – vielleicht sogar Holzclogs in meiner Größe. Ansonsten überlege ich, ob ich mich mal bei der Großbaustelle an der KGS Leeste blicken lasse. Und dann kommen auch schon bald die Weihnachtsmärkte in Leeste und Kirchweyhe.