Neben den zahlreichen Sportveranstaltungen hatte man früh damit begonnen, für die jährlichen Feuerwehrwettbewerbe zu üben. Das Engagement der Jugendlichen hat sich laut Fischer auch ausgezahlt.

Die auf 18 Mädchen und Jungen gewachsene Jugendfeuerwehr Langwedel siegte 2017 bei den Gemeindewettbewerben. Nur einen Tag später erreichte man auf Kreisebene einen hervorragenden fünften Platz. Mit dieser Platzierung qualifizierten sich die Jugendlichen zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Jugendfeuerwehr für die Bezirkswettbewerbe. Hier erreichte man dann einen guten Mittelfeldplatz und konnte viele neue Tipps für die neue Saison 2018 mitnehmen. „Ziel ist es, uns in 2018 weiter zu verbessern und uns an der Spitze des Landkreises zu etablieren“, so Fischer.

Aber nicht nur die jährlichen Wettbewerbe standen 2017 auf dem Programm. Highlight war das Gemeinde-Zeltlager in der ersten Sommerferienwoche auf der Insel Borkum. Bei abwechslungsreichem Wetter hatten die Jugendlichen viel Spaß auf der Insel. Unter anderem wurden das Freizeitbad, der Kletterpark oder die Feuerwehr Borkum besucht. Auch beim Langwedeler Markt präsentierte sich die Jugendfeuerwehr wie in jedem Jahr beim Umzug. Weiterhin wurden am Sonntag neben dem Stand der Einsatzabteilung Feuerwehr-Waffeln verkauft – der Renner bei vielen Marktbesuchern. Auch die feuerwehrtechnischen Dienste hatten es in sich. Neben einem spannenden Feuerlöschtraining wurde beispielsweise auch die Rettungsleitstelle in Verden besucht und den Mitarbeitern über die Schulter geschaut.

Für dieses Jahr hat die Jugendfeuerwehr Langwedel laut Fischer auch schon einiges geplant. Neben der Teilnahme an den verschiedenen Wettbewerben wird man sich unter anderem mit einem neuen Stand beim Osterfeuer präsentieren. Hier werden Marshmallows und Stockbrot zu kleinen Preisen verkauft. Weiterhin sollen zwei Seifenkisten gebaut werden, um an Seifenkistenrennen teilzunehmen.

Kurz vor Ende der Versammlung gab es dann noch zwei Ehrungen: Anne Radecke und Ragnar Bosse wurden für 100-prozentige Dienstbeteiligung geehrt und erhielten ein kleines Präsent von Jugendwart Tobias Fischer.

Dann hatten die Gäste das Wort. Ortsbrandmeister Ralf Holtkamp teilte mit, dass bei der Finanzierung der Seifenkisten die Jugendfeuerwehr vom Förderverein unterstützt werden soll. Ebenso soll 2018 die Sanierung des Jugendraumes durch die Gemeinde vorangetrieben werden. Er sprach außerdem sein Lob für das erfolgreiche Jahr 2017 aus und wünschte ebenfalls viel Erfolg für die gesteckten Ziele in 2018. Nach den Grußworten schloss Jugendwart Tobias Fischer die Versammlung, und man ging zum Pizzaessen über. Als Überraschung überreichte er den Jugendlichen noch die neuen, wetterfesten Jugendfeuerwehr-Parkas.